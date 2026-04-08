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Champions League: Bayer e Arsenal vincono in trasferta e sognano le semifinali

Bayern e Arsenal tornano dal primo round con un vantaggio pesante: tedeschi corsari al Bernabeu, Gunners decisivi nel recupero a Lisbona in vista dei ritorni del 15 aprile

di Marzio Amoroso - 8 Aprile 2026

Real Madrid-Bayern Monaco 2-1

Il Bayern mette la prima firma sui quarti di Champions. Al Bernabeu i tedeschi piegano il Real Madrid 2-1 e si presentano al ritorno con un vantaggio prezioso. La gara si sblocca nel finale del primo tempo, quando Luis Díaz finalizza un’azione nata da un tocco di mano non sanzionabile di Olise e rifinita da Gnabry.

Inizio ripresa shock per i blancos

L’avvio di ripresa è un colpo al cuore per i blancos, dopo appena venticinque secondi Kane trova il raddoppio e gela lo stadio. Il Real traballa, rischia il tracollo, poi rialza la testa e costruisce le prime vere occasioni. Vinicius, nervoso e spesso patetico nelle sceneggiate dopo lievi contatti, ha la palla per riaprire tutto, ma a tu per tu con Neuer spedisce sull’esterno della rete.

Sale in cattedra il solito Mbappè

Serve il 74’ per rimettere in discussione il risultato, Mbappé, appostato sul secondo palo, insacca il tap-in che vale il 2-1 e riaccende la serata. Nel finale gli uomini di Arbeloa spingono per il pari, senza però riuscire a sfondare. Il gol del francese tiene comunque viva la qualificazione. Il 15 aprile, all’Allianz Arena, al Bayern basteranno due risultati su tre per volare in semifinale Champions, mentre il Real dovrà cercare l’impresa in trasferta.

Sporting Lisbona-Arsenal 0-1

epa12874178 Arsenal’s Kai Havertz celebrates after scoring the 0-1 goal during the UEFA Champions League quarter-final first leg soccer match between Sporting CP and Arsenal FC at Jose Alvalade Stadium in Lisbon, Portugal, 07 April 2026. EPA/MIGUEL A. LOPES

Anche l’Arsenal mette un piede in semifinale di Champions. A Lisbona i Gunners superano lo Sporting 1-0 e tornano a Londra con un vantaggio che pesa. La partita vive di fiammate, prima una traversa di Araujo scuote lo stadio, poi Madueke risponde colpendo il legno dall’altra parte. Al 63’ Zubimendi trova anche il gol, ma il VAR cancella tutto per fuorigioco millimetrico.

La giocata che non ti aspetti

Quando sembra che lo 0-0 sia scritto, arriva la giocata che cambia la serata. Siamo al 91’, Martinelli vede il taglio centrale di Havertz e lo serve con un filtrante perfetto. Il tedesco, già decisivo nel finale dell’ottavo contro il Leverkusen, controlla e infila la porta portoghese, gelando l’Alvalade.

Il successo consegna alla squadra di Arteta un margine importante, nel ritorno in casa all’Emirates, il 15 aprile, basterà non perdere per continuare il cammino e affrontare la vincente tra Atletico e Barcellona.