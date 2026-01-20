Sport

Champions League, stasera Inter-Arsenal: orario e dove vederla

di Emily Gabrielli - 20 Gennaio 2026

Serata di Champions League per l’Inter che torna in campo stasera a San Siro contro l’Arsenal. Oggi, martedì 20 gennaio, i nerazzurri ospitano gli inglesi per il match valido per la settima giornata della fase campionato della competizione. Un match di alto livello tra due squadre in ottima forma, con in palio punti pesantissimi per la qualificazione al prossimo turno.

La squadra guidata da Cristian Chivu arriva all’appuntamento occupando il sesto posto in classifica con 12 punti. Una vittoria contro i Gunners permetterebbe all’Inter di compiere un passo decisivo verso la qualificazione, confermando il buon percorso europeo intrapreso finora. Di fronte, però, ci sarà un Arsenal solido e ambizioso: la formazione allenata da Mikel Arteta è attualmente in testa alla classifica con 18 punti e vuole blindare il primato.

Stasera Inter-Arsenal: probabili formazioni

Chivu dovrebbe affidarsi al consueto 3-5-2, puntando su equilibrio e intensità. In porta ci sarà Sommer, con Bisseck, Akanji e Bastoni a comporre il terzetto difensivo. A centrocampo spazio a Luis Henrique e Dimarco sulle fasce, mentre in mezzo agiranno Barella, Zielinski e Sucic. In attacco la coppia titolare sarà formata da Lautaro e Thuram, chiamati a trascinare i nerazzurri.

L’Arsenal risponderà con il suo classico 4-3-3. Tra i pali Raya, difesa composta da White, Saliba, Gabriel e Timber. In mediana qualità e dinamismo con Odegaard, Zubimendi e Rice, mentre il tridente offensivo vedrà Saka e Trossard sugli esterni a supporto di Gyokeres, riferimento centrale.

Il calcio d’inizio di Inter-Arsenal è fissato per le ore 21. Per chi non potrà essere allo stadio, Inter-Arsenal sarà trasmessa in diretta tv su Sky. La partita andrà in onda su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 252. Disponibile anche la diretta streaming su Sky Go e NOW, per seguire il match da qualsiasi dispositivo.