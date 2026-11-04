Sport

Champions League, l’Inter cala il tris: rimonta da incubo per la Roma a Manchester

La quarta giornata della fase campionato sorride ai nerazzurri, che vincono 3-0 a Rotterdam. I giallorossi partono forte a Old Trafford, ma subiscono la rimonta dello United e perdono 3-2

di Paolo Stefani - 4 Novembre 2026

La quarta giornata della fase campionato di Champions League regala emozioni contrastanti alle italiane: l’Inter conquista una vittoria netta in trasferta contro il Feyenoord, imponendosi per 3-0 al De Kuip di Rotterdam. Serata amara, invece, per la Roma, che all’Old Trafford passa in vantaggio di due reti contro il Manchester United, ma finisce per subire una clamorosa rimonta e incassa una sconfitta per 3-2.

Feyenoord-Inter 0-3, i nerazzurri ripartono dopo il derby

Dopo la sconfitta nel derby contro il Milan, la squadra di Cristian Chivu ritrova subito il successo in Europa. L’Inter affronta la trasferta olandese con aggressività e sblocca il risultato già all’8’, grazie a Bisseck, bravo a portare avanti i nerazzurri nelle prime battute della gara.

Il Feyenoord prova a reagire, ma al 34’ arriva il raddoppio firmato da Esposito, che permette agli ospiti di andare all’intervallo con un vantaggio rassicurante. Nella ripresa l’Inter gestisce il risultato e chiude definitivamente i conti al 54’: è Zielinski a trovare la terza rete, mettendo al sicuro tre punti preziosi per il cammino europeo.

La squadra di Chivu porta così a casa una vittoria convincente, mostrando concretezza sotto porta e solidità nella gestione della partita.

Manchester United-Roma 3-2, rimonta inglese a Old Trafford

La serata della Roma prende invece una piega inattesa. I giallorossi di Gian Piero Gasperini iniziano nel migliore dei modi e colpiscono due volte nel primo tempo: all’11’ Soulé firma il vantaggio, mentre al 17’ Malen trasforma il rigore del momentaneo 0-2.

La squadra capitolina sembra avere la partita in mano, ma nella ripresa il Manchester United cambia passo. Al 58’ Bruno Fernandes accorcia le distanze dal dischetto e riapre l’incontro. La pressione inglese cresce e nel finale arriva il sorpasso: all’83’ Matheus Cunha firma il pareggio, poi all’86’ trova ancora la via del gol e completa la rimonta.

Per la Roma resta il rammarico di una gara sfuggita di mano dopo un primo tempo promettente.

La Champions League prosegue stasera con altre due italiane in campo: il Napoli sarà impegnato in trasferta contro il Porto, mentre il Como affronterà il Lens. Entrambe le partite sono in programma alle 21.

Leggi tutte le notizie di Sport