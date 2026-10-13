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Champions League, stasera Inter-Brugge: orario, probabili formazioni e dove vederla

di Emily Gabrielli - 13 Ottobre 2026

Appuntamento in Champions League per l’Inter che stasera si prepara ad affrontare il Club Brugge nella seconda giornata della fase campionato. L’appuntamento è per oggi, martedì 13 ottobre, alle ore 21 a San Siro, dove i nerazzurri cercheranno di conquistare i primi punti europei dopo la sconfitta rimediata all’esordio contro il Real Madrid. Anche i belgi arrivano dalla prima giornata senza punti, dopo il ko per 3-2 contro l’Aston Villa. La sfida sarà trasmessa in esclusiva da Sky.

Le probabili formazioni di Inter-Brugge

Cristian Chivu dovrebbe affidarsi al consueto 3-5-2, con la coppia offensiva composta da Lautaro Martinez e Marcus Thuram. A centrocampo è previsto il ritorno dal primo minuto di Nicolò Barella, mentre in difesa dovrebbe esserci Alessandro Bastoni.

Inter (3-5-2): Josep Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Cristian Chivu.

Il Club Brugge, guidato da Ivan Leko, dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Yann Sommer, ex portiere nerazzurro, passato in Belgio nell’estate precedente secondo le informazioni disponibili. In attacco il riferimento principale sarà Nicolò Tresoldi, giovane centravanti italo-tedesco.

Club Brugge (4-2-3-1): Sommer; Sabbe, Lee, Mechele, Seys; Vetlesen, Potts; Lemarechal, Vanaken, Virgili; Tresoldi. Allenatore: Ivan Leko.

Le due squadre non vantano precedenti ufficiali in Champions League. L’incrocio di San Siro rappresenta quindi una sfida inedita nella competizione europea, con entrambe le formazioni chiamate a riscattare la sconfitta della prima giornata e a muovere la classifica.

Inter-Brugge, orario e dove vederla in tv e streaming

Il fischio d’inizio di Inter-Club Brugge è fissato alle ore 21 di martedì 13 ottobre. La partita sarà visibile in diretta tv sui canali Sky Sport 1, Sky Sport 4K e Sky Sport. Per seguirla in streaming, gli abbonati potranno utilizzare Sky Go, mentre un’altra possibilità è rappresentata da NOW, con un abbonamento al servizio.

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