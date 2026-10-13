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Venezia, esonerato Giovanni Stroppa: decisiva la sconfitta con l’Atalanta, due nomi per la panchina

Il Venezia ha ufficializzato l'esonero di Giovanni Stroppa dopo sei sconfitte consecutive in Serie A. Paolo Zanetti e Davide Nicola sono i principali candidati alla successione.

di Roberta Rizzo - 13 Ottobre 2026

Il Venezia ha esonerato Giovanni Stroppa dopo un inizio di campionato estremamente complicato. La società arancioneroverde ha deciso di cambiare allenatore in seguito alla sconfitta per 3-1 contro l’Atalanta, arrivata lunedì 12 ottobre. Un risultato che ha aggravato ulteriormente la situazione della squadra, ancora ferma all’ultimo posto della classifica di Serie A.

Dopo sei giornate, infatti, il Venezia non ha conquistato nemmeno un punto. Il bilancio parla di sei sconfitte consecutive, cinque reti realizzate e sedici gol subiti. Numeri che hanno convinto la dirigenza a intervenire per cercare di invertire la rotta.

Venezia, ufficiale l’esonero di Stroppa

La decisione è stata comunicata ufficialmente dal club attraverso una nota pubblicata martedì 13 ottobre. La società ha annunciato l’interruzione del rapporto con Giovanni Stroppa, ringraziando l’allenatore e il suo staff per l’impegno dimostrato.

Il tecnico aveva guidato il Venezia alla promozione in Serie A nella stagione 2025/2026, dopo un campionato di Serie B vissuto da protagonista. Tuttavia, il ritorno nella massima categoria si è rivelato più difficile del previsto.

Già nelle settimane precedenti la posizione dell’allenatore era stata messa in discussione. La società aveva comunque scelto di confermargli la fiducia durante la sosta per le nazionali. L’ennesima sconfitta ha però accelerato la separazione.

Chi sostituirà Stroppa sulla panchina del Venezia?

Adesso il Venezia deve individuare rapidamente il nuovo allenatore. Paolo Zanetti è attualmente il favorito per raccogliere l’eredità di Stroppa.

Per Zanetti si tratterebbe di un ritorno. Il tecnico ha già allenato i lagunari tra il 2020 e il 2022, conquistando una promozione nella massima serie.

L’altra candidatura importante è quella di Davide Nicola, allenatore conosciuto per essere riuscito a ottenere salvezze difficili con squadre in lotta per non retrocedere.

La scelta dovrà arrivare in tempi brevi. Il calendario, infatti, presenta diversi appuntamenti impegnativi. Prima della prossima sosta di novembre, il Venezia dovrà affrontare anche Napoli, Inter e Como.

L’obiettivo della società è ritrovare immediatamente competitività e conquistare i primi punti stagionali, evitando che il distacco dalle dirette concorrenti diventi sempre più difficile da recuperare.

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