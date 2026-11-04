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Charles Leclerc è diventato papà: è nata Bianca, la prima figlia del pilota Ferrari

di Francesca Petrosillo - 4 Novembre 2026

Charles Leclerc è diventato papà per la prima volta. Il pilota monegasco della Ferrari e sua moglie Alexandra Saint Mleux hanno annunciato la nascita della loro bambina, Bianca, venuta al mondo il 3 novembre 2026. La notizia è stata condivisa sui social, suscitando grande entusiasmo tra i tifosi della Formula 1.

Leclerc papà: l’annuncio della nascita di Bianca

La coppia ha comunicato il lieto evento attraverso un post su Instagram, pubblicando una tenera fotografia dei piedini della neonata. Ad accompagnare l’immagine, una breve dedica con il nome della bambina e la data di nascita.

Per Leclerc si tratta di un momento particolarmente emozionante, che segna l’inizio di un nuovo capitolo della sua vita privata.

Il nome Bianca potrebbe inoltre rappresentare un omaggio a Jules Bianchi, pilota francese scomparso nel 2015 e figura molto importante nella vita del ferrarista. Tuttavia, la coppia non ha confermato ufficialmente questa interpretazione.

Formula 1, Leclerc tra famiglia e Gran Premio del Brasile

La nascita della primogenita arriva durante una fase intensa della stagione di Formula 1. Il pilota della Ferrari è infatti atteso a San Paolo per il Gran Premio del Brasile.

Per stare vicino alla famiglia, Leclerc ha modificato i propri impegni, mentre Dino Beganovic prenderà il suo posto nella prima sessione di prove libere.

Nonostante gli impegni sportivi, il monegasco aveva già espresso il desiderio di trascorrere più tempo possibile con i propri cari.

Adesso, accanto agli obiettivi in pista, per Leclerc comincia una nuova avventura: quella di padre.

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