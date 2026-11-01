Attualità

Giallo ad Arezzo, omicidio nella notte di Halloween

Tra le principali ipotesi quella che la vittima avesse fissato un appuntamento notturno con qualcuno in quel luogo appartato

di Daniel Walker - 1 Novembre 2026

L’ombra dell’appuntamento al buio in un parcheggio di San Zeno ad Arezzo: tutti i dubbi sul delitto di Halloween.

Omicidio ad Arezzo

Un piazzale deserto nella zona industriale di San Zeno, l’oscurità della notte di Halloween e il corpo senza vita di un uomo a terra accanto alla propria automobile.

Questa la scena del delitto in cui ha perso la vita Luciano Buonfiglio. Era un consulente di 61 anni nato a Milano e residente nella frazione di Manciano, nel comune di Castiglion Fiorentino.

La macabra scoperta, avvenuta nel piazzale adiacente al ristorante “La Torretta”, ha aperto un intricato giallo sulle ultime ore di vita dell’uomo.

La trasferta lontano da casa nel luogo dell’incontro

A sollevare i primi interrogativi è lo spostamento della vittima dalla sua residenza abituale a Manciano di Castiglion Fiorentino fino al piazzale di San Zeno, circondato dalle aziende del comparto orafo.

Perché un uomo descritto da tutti come una persona tranquilla, padre di tre figli ed ex attivista civico, si trovava a quell’ora tarda in una zona industriale del tutto deserta e isolata?

Tra le principali ipotesi al vaglio della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica, quella che Buonfiglio avesse fissato un appuntamento notturno con qualcuno proprio in quel luogo appartato.

L’aggressione: impeto o premeditazione?

I primi rilievi medico-legali e il sopralluogo hanno evidenziato sulla testa della vittima gravissime lesioni e sangue, provocati da un oggetto contundente non ancora recuperato.

Mentre gli inquirenti mantengono il massimo riserbo, la dinamica dell’aggressione apre all’interrogativo se si sia trattato di uno scatto d’impeto al culmine di una lite o di una trappola premeditata.

Le risposte per fare luce sull’omicidio potrebbero giungere dall’analisi delle immagini della videosorveglianza e dagli accertamenti medico-legali sul cadavere.