Ciclone Harry, l’Italia sotto pressione, allerta rossa in Sardegna

Il Ciclone Harry colpisce Sardegna con allerta rossa, venti forti, mareggiate e evacuazioni.

di Gianluca Pascutti - 19 Gennaio 2026

Ciclone Harry sta entrando nel vivo della sua fase più intensa e come confermato dagli ultimi aggiornamenti meteo. La Sardegna è stata posta in allerta ROSSA, il livello più alto previsto dai protocolli di Protezione Civile. L’isola si trova al centro di una perturbazione che, per estensione e violenza, viene descritta dagli esperti come una delle più rilevanti degli ultimi anni. Ciclone Harry apre così una settimana che si preannuncia complessa per tutto il Sud Italia.

Un ciclone mediterraneo in rapida evoluzione

Il sistema depressionario si è rafforzato rapidamente sulla Sardegna, generando venti che superano i 100 km/h, mareggiate diffuse e precipitazioni molto abbondanti. Le coste orientali e meridionali dell’isola risultano le più esposte, con onde che hanno raggiunto altezze significative e che rendono difficoltoso il monitoraggio delle infrastrutture costiere.

La Protezione Civile regionale ha predisposto squadre operative lungo i tratti più vulnerabili, mentre alcune strade sono state temporaneamente chiuse per allagamenti e condizioni di scarsa sicurezza. L’attenzione resta altissima, perché la fase più critica potrebbe non essere ancora stata raggiunta.

Piogge eccezionali e primi interventi

Le precipitazioni hanno già superato soglie rilevanti in diverse aree interne, con accumuli che mettono sotto pressione torrenti e canali di scolo. In alcune zone sono state effettuate evacuazioni preventive, soprattutto nei comuni costieri più esposti alle mareggiate. Le autorità locali invitano la popolazione a limitare gli spostamenti e a seguire gli aggiornamenti ufficiali.

Nel frattempo, anche la viabilità risente del maltempo: tratti stradali chiusi, rallentamenti e interventi continui per rimuovere detriti trasportati dal vento.

Un impatto che potrebbe estendersi

Sebbene la Sardegna sia l’epicentro dell’emergenza, gli effetti del Ciclone Harry potrebbero estendersi nelle prossime ore verso Sicilia, Calabria e parte del basso Tirreno, con un peggioramento delle condizioni meteo e possibili nuove allerte. Le regioni meridionali si preparano a fronteggiare venti di burrasca e precipitazioni persistenti.

Monitoraggio costante e massima prudenza

Le autorità nazionali e regionali mantengono un monitoraggio continuo dell’evoluzione del fenomeno, consapevoli che la combinazione di vento, pioggia e mareggiate rappresenta un rischio significativo per territori già fragili. La raccomandazione è chiara, evitare spostamenti non necessari, prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali e non sottovalutare la forza del ciclone.