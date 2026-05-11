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Cina, inflazione ancora in moderata ripresa ad aprile

di Italpress - 11 Maggio 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’inflazione al consumo in Cina ha mantenuto una moderata ripresa nel mese di aprile, sostenuta da una maggiore domanda di viaggi primaverili e dal rialzo dei prezzi internazionali dell’energia, secondo i dati ufficiali diffusi oggi.

L’indice dei prezzi al consumo (CPI) del Paese, uno dei principali indicatori dell’inflazione, è aumentato dell’1,2% su base annua ad aprile, in rialzo di 0,2 punti percentuali rispetto al mese precedente, secondo i dati pubblicati dall’Ufficio nazionale di statistica.

Anche il CPI core, che esclude i prezzi dei generi alimentari e dell’energia, è cresciuto dell’1,2% rispetto a un anno prima, mostrano i dati.

Su base mensile, il CPI è salito dello 0,3% ad aprile, invertendo il calo dello 0,7% registrato a marzo e superando il livello stagionale di 0,4 punti percentuali.(ITALPRESS). -Foto Xinhua-