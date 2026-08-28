Politica

Cirielli apre a Vannacci, FdI frena, Fn doppia la Lega

"Mi auguro che si possa governare insieme a Vannacci. Se loro vogliono governare con noi, non vedo perché dovremmo escluderli. Futuro Nazionale potrebbe imprimere una spinta maggiore sul versante della sicurezza"

di Elizabeth Costello - 28 Agosto 2026

Cirielli apre a Vannacci, FdI puntualizza. Il peso politico di Futuro Nazionale dopo la pausa estiva.

Il passo falso di Cirielli

Le dichiarazioni di Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri ed esponente di punta di Fratelli d’Italia, hanno riacceso il dibattito sul perimetro del centrodestra e sui futuri assetti della coalizione di governo.

Durante un evento promosso da Gioventù Nazionale a Ischia, Cirielli si è espresso apertamente sull’ipotesi di un percorso comune con Futuro Nazionale, la formazione fondata da Roberto Vannacci.

“Mi auguro che si possa governare insieme a Vannacci. Se loro vogliono governare con noi, non vedo perché dovremmo escluderli. Futuro Nazionale potrebbe imprimere una spinta maggiore sul versante della sicurezza o indurre FdI a concentrare maggiormente l’azione su questo tema. Non ritengo corretto criminalizzare chi vota: non lo faccio con chi sceglie il Pd, non lo faccio con Futuro Nazionale”.

La puntualizzazione del partito

L’uscita del viceministro ha trovato una repentina precisazione dai vertici di Via della Scrofa. Fonti di Fratelli d’Italia e vicine a Palazzo Chigi hanno preso le distanze dall’ipotesi strategica

La nota ufficiale di FdI

Fonti di partito hanno precisato che “quelle di Cirielli sono parole espresse a titolo puramente personale e non rappresentano la posizione di Fratelli d’Italia”.

La replica di Cirielli

In seguito alle puntualizzazioni, lo stesso Cirielli ha spiegato che le sue considerazioni si riferivano a “un ragionamento ipotetico e teorico sul quadro generale”, ricordando come al momento la formazione guidata da Vannacci si collochi al di fuori del perimetro della maggioranza.

La linea prudente tenuta dal partito riflette l’intenzione di mantenere un’impostazione di governo coerente e incentrata sul programma sottoscritto con gli alleati storici, evitando accelerazioni tattiche prima delle formalizzazioni sulle coalizioni.

I dati del primo sondaggio post-estivo

Intanto, Futuro Nazionale scavalca Forza Italia. Il confronto interno al centrodestra si inserisce in un momento di ridefinizione degli equilibri elettorali rilevato dai primi istituti demoscopici di fine agosto.

I dati emersi dalle ultime rilevazioni dell’istituto BiDiMedia pubblicati ieri mostrano una crescita della formazione del generale.

Futuro Nazionale raggiunge l’8,0% delle intenzioni di voto. Forza Italia si attesta al 7,4%, venendo superata al quarto posto da Futuro Nazionale su scala nazionale.

Gli altri partiti di maggioranza

Fratelli d’Italia si conferma prima forza al 25,4%, mentre la Lega si attesta al 4,8%.