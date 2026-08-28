Cronaca

Ex Ilva, bancarotta: nuova inchiesta a Milano

La Procura della Repubblica ha aperto un nuovo fascicolo d'inchiesta sulla gestione di Acciaierie d'Italia, iscrivendo nel registro degli indagati l'ex presidente e amministratrice delegata Lucia Morselli

di Angelo Vitale - 28 Agosto 2026

Lucia Morselli

Ex Ilva, nuova inchiesta a Milano: Lucia Morselli indagata per bancarotta fraudolenta.

Ex Ilva: bancarotta

La Procura della Repubblica di Milano ha aperto un nuovo fascicolo d’inchiesta sulla gestione di Acciaierie d’Italia (l’ex Ilva), iscrivendo nel registro degli indagati l’ex presidente e amministratrice delegata Lucia Morselli.

Le ipotesi di reato al vaglio degli inquirenti milanesi spaziano dalla bancarotta fraudolenta alle falsità nelle comunicazioni sociali e presunte distrazioni di risorse.

Le origini del fascicolo e le accuse

L’indagine penale nasce a seguito di un esposto e di una dettagliata relazione depositata nel giugno 2026 alla Procura di Milano da parte dei commissari straordinari dell’azienda.

L’oggetto delle verifiche

La Guardia di Finanza e i magistrati stanno analizzando le condotte gestionali relative al periodo compreso tra il 2019 e il 2024. Sotto la lente figurano operazioni finanziarie, scelte contabili e presunti “favori” patrimoniali o operativi diretti ad ArcelorMittal.

L’intreccio con la causa civile

La segnalazione in sede penale si ricollega direttamente all’azione di responsabilità avviata già a inizio anno dai medesimi commissari davanti alla Sezione Imprese del Tribunale di Milano, con cui è stato chiesto ad ArcelorMittal un risarcimento danni record di 7 miliardi di euro.

La posizione della difesa

I legali di Lucia Morselli hanno dichiarato la totale estraneità dell’ex amministratrice delegata rispetto alle contestazioni mosse. Attraverso una nota, la difesa ha espresso piena fiducia nell’operato della magistratura, annunciando la massima disponibilità a collaborare con gli inquirenti per chiarire la correttezza dell’operato dell’ex vertice aziendale.

Il doppio fronte giudiziario: Milano e Taranto

Il fascicolo per bancarotta aperto a Milano si affianca all’altro rilevante filone giudiziario pendente a Taranto. Nella città pugliese, le indagini a carico della stessa Morselli e di altri dirigenti riguardano invece la gestione ambientale, la compravendita delle quote di emissione di Ets e presunti reati di associazione a delinquere finalizzata al disastro ambientale e truffa ai danni dello Stato.