Kiev mostra il futuro della guerra. In parata solo sistemi senza equipaggio
L’Ucraina celebra l’Indipendenza mostrando la rivoluzione tecnologica che sta cambiando il campo di battaglia
Kiev, nel giorno dell’Indipendenza, l’Ucraina ha scelto di raccontare la propria resilienza non con carri armati o mezzi blindati, ma con una sfilata che segna un punto di svolta nella storia militare: la prima parata composta interamente da sistemi unmanned. Con le celebrazioni tradizionali impossibili a causa della guerra, Kiew ha trasformato il centro della capitale in un palcoscenico tecnologico. Lungo Khreshchatyk, sulle acque del Dnipro e nello spazio aereo cittadino, si è vista una panoramica completa delle capacità robotiche che stanno ridisegnando il conflitto.
Terra
I veicoli robotici Rys PRO e Termit hanno aperto la sfilata, mostrando soluzioni pensate per operazioni logistiche ad alto rischio, evacuazioni di feriti e missioni di combattimento in cui la presenza umana viene ridotta al minimo.
Mare
I droni navali Magura e Sea Baby, già protagonisti di operazioni reali, hanno evidenziato come la guerra sul fronte marittimo sia ormai dominata da piattaforme autonome capaci di colpire, difendere e sorvegliare con precisione.
Aria
Droni da ricognizione, sistemi d’attacco e intercettori hanno affiancato l’aviazione tattica, delineando una rete di difesa multilivello che integra capacità umane e automatizzate.
I sistemi Senza Equipaggio
La creazione delle Forze per i Sistemi Senza Equipaggio, prima struttura militare al mondo dedicata esclusivamente a queste tecnologie, segna la volontà dell’Ucraina di consolidare un modello di difesa basato su innovazione, rapidità di adattamento e protezione dei propri soldati.
Il presidente Volodymyr Zelenskyj ha sottolineato che le tecnologie sviluppate a Kiew durante il conflitto non solo garantiscono la sopravvivenza del Paese, ma preparano l’Ucraina a diventare un futuro attore chiave nella sicurezza europea e globale.
Stefano Venunzio
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