Esteri

Kiev mostra il futuro della guerra. In parata solo sistemi senza equipaggio

L’Ucraina celebra l’Indipendenza mostrando la rivoluzione tecnologica che sta cambiando il campo di battaglia

di Redazione - 28 Agosto 2026

Kiev, nel giorno dell’Indipendenza, l’Ucraina ha scelto di raccontare la propria resilienza non con carri armati o mezzi blindati, ma con una sfilata che segna un punto di svolta nella storia militare: la prima parata composta interamente da sistemi unmanned. Con le celebrazioni tradizionali impossibili a causa della guerra, Kiew ha trasformato il centro della capitale in un palcoscenico tecnologico. Lungo Khreshchatyk, sulle acque del Dnipro e nello spazio aereo cittadino, si è vista una panoramica completa delle capacità robotiche che stanno ridisegnando il conflitto.

Terra

I veicoli robotici Rys PRO e Termit hanno aperto la sfilata, mostrando soluzioni pensate per operazioni logistiche ad alto rischio, evacuazioni di feriti e missioni di combattimento in cui la presenza umana viene ridotta al minimo.

Mare

I droni navali Magura e Sea Baby, già protagonisti di operazioni reali, hanno evidenziato come la guerra sul fronte marittimo sia ormai dominata da piattaforme autonome capaci di colpire, difendere e sorvegliare con precisione.

Aria

Droni da ricognizione, sistemi d’attacco e intercettori hanno affiancato l’aviazione tattica, delineando una rete di difesa multilivello che integra capacità umane e automatizzate.

I sistemi Senza Equipaggio

La creazione delle Forze per i Sistemi Senza Equipaggio, prima struttura militare al mondo dedicata esclusivamente a queste tecnologie, segna la volontà dell’Ucraina di consolidare un modello di difesa basato su innovazione, rapidità di adattamento e protezione dei propri soldati.

Il presidente Volodymyr Zelenskyj ha sottolineato che le tecnologie sviluppate a Kiew durante il conflitto non solo garantiscono la sopravvivenza del Paese, ma preparano l’Ucraina a diventare un futuro attore chiave nella sicurezza europea e globale.

Stefano Venunzio

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