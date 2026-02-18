Coltiviamo Agricoltura Sociale: il boom, il nuovo bando

Attualità

La nuova fase della misura, risorse aggiuntive per i progetti

di Angelo Vitale - 18 Febbraio 2026

L’iniziativa “Coltiviamo Agricoltura Sociale” è un programma nazionale che sostiene progetti agricoli con finalità sociali e di inclusione. E’ promossa dal ministeroù delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali insieme ad altri enti pubblici e privati. La misura mira a finanziare imprese agricole che integrano persone vulnerabili, svantaggiate, disabili o in percorsi di reinserimento lavorativo.

L’agricoltura sociale, in questo contesto, non solo produzione di cibo: un modello di sviluppo comunitario in cui agricoltura, sostenibilità e impatto sociale convivono.

Dal 2020 ad oggi

Avviata nel 2020, “Coltiviamo Agricoltura Sociale” ha portato finora a risultati tangibili. Il primo ciclo di progetti selezionati ha visto la realizzazione di oltre 200 iniziative in tutta Italia, con un impatto diretto su centinaia di beneficiari.

Attività che spaziano da orti inclusivi e serre terapeutiche a laboratori formativi e percorsi occupazionali per giovani e adulti con fragilità. Le imprese vincitrici del bando hanno ricevuto finanziamenti a fondo perduto per investimenti, acquisto di macchinari adatti all’inclusione e costi di gestione per l’avvio delle attività sociali.

Le reti

Nel corso delle prime edizioni, il programma ha stimolato la creazione di reti territoriali tra aziende agricole, cooperative sociali, enti del Terzo settore e amministrazioni locali. In molte aree interne e comunità rurali, “Coltiviamo Agricoltura Sociale” ha favorito anche nuove opportunità di turismo sostenibile e valorizzazione di produzioni locali con finalità educative.

Il nuovo bando

A inizio 2026 è stato aperto un nuovo bando per la nuova fase della misura. Stanzia risorse aggiuntive per incentivare progetti che ampliano l’inclusione di categorie fragili, promuovono l’innovazione sociale e favoriscono l’aggregazione tra imprese agricole e servizi di welfare.

Le domande possono essere presentate online sulla piattaforma regionale dedicata entro la scadenza ufficiale, con punteggi premiali per attività che coinvolgono persone con disabilità grave o disturbi dello spettro autistico.