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Compra mezza pagnotta di pane ma mancano 10 grammi e fa causa al fornaio

Un cliente infastidito e un ufficio molto zelante: ecco quanto ha pagato il panettiere

di Pietro Pertosa - 9 Settembre 2026

Compra mezza pagnotta e poi, una volta a casa, la pesa e scopre che mancano dieci grammi. Così un cliente ha deciso di denunciare il fornaio. Che, all’esito del procedimento aperto a suo carico dalle autorità, s’è visto affibbiare una stangata da 15mila euro. I fatti si sono verificati in Germania, dove evidentemente c’è gente che non ci sta a farsi fregare nemmeno di qualche briciolina. A finire nei guai un panificio di Pfaffenhofen an der Ilm, in Baviera. A raccontare la storia, diventata virale sul web di tutta Europa, è stato il quotidiano tedesco Bild.

Compra mezza pagnotta e denuncia il fornaio: “Mancano 10 grammi”

Il cliente, chissà perché, ha deciso di capire se il pane comprato fosse effettivamente della quantità da lui pagata. È tornato a casa e ha pesato tutto. La consuetudine del panificio era quella di sfornare pagnotte a prezzo fisso. Costo che, naturalmente, era dimezzato per la mezza. Chi compra mezza pagnotta, dunque, sgancia la metà del prezzo. Al cliente del fornaio, però, i conti non son tornati e dunque, dopo aver scoperto l’ammanco ha inviato una lettera anonima all’ufficio pesi e misure bavarese. Che ha preso il caso molto seriamente.

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Una spesa da 15mila euro

Le autorità hanno verificato che effettivamente venivano a mancare 10 grammi di pane. Quindi aveva imposto al negoziante di tagliare, preventivamente, le pagnotte, imbustarle e poi proporle in vendita alla clientela. Lui, però, si è rifiutato. Perché, dice, il pane così si secca e rischia una valanga di invenduto, oltre alla perdita di credibilità e qualità del prodotto. Così, da lui, per consentire a chi compra mezza pagnotta di gustare pane fragrante e fresco, ha deciso di cambiare tutte le bilance. Sostenendo una spesa da 15mila euro. Che però, detto sottovoce, gli torna indietro come un investimento. Vuoi mettere la visibilità (europea) acquisita per essere stato, suo malgrado, vittima di un cliente troppo zelante e di ufficiali fin troppo ossequiosi alla lettera?