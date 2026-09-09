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Us Open, clamorosa eliminazione di Alcaraz contro Shelton dopo una battaglia notturna

Adesso gli Us Open avranno una semifinale tutta a stelle e strisce

di Lino Sasso - 9 Settembre 2026

Colpo di scena agli Us Open: Carlos Alcaraz è fuori. Il detentore del titolo si arrende nei quarti di finale a Ben Shelton, protagonista di una delle imprese più importanti della sua carriera. Una sfida combattutissima, terminata verso le 3.30 di notte a New York, dopo cinque set e continui ribaltamenti. Il punteggio racconta bene l’andamento del match: 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 6-7. Alcaraz ha conquistato il primo parziale. Poi ha subito la reazione dello statunitense, capace di portarsi avanti vincendo secondo e terzo set. Lo spagnolo ha risposto dominando il quarto, ma nell’ultimo parziale Shelton ha resistito e al super tie-break ha completato l’impresa.

Per Alcaraz problemi allo stomaco e al polso

A complicare la notte del campione spagnolo sono stati anche alcuni problemi fisici. Tra il quarto e il quinto set Alcaraz ha accusato fastidi allo stomaco e dolore a un polso, riuscendo comunque a trascinare la partita fino all’ultimo punto. Invano. Alcaraz non perdeva un incontro di uno Slam arrivato al quinto set da oltre quattro anni. Prima della sfida con Shelton vantava infatti un bilancio impressionante di 15 vittorie e una sola sconfitta al tie-break: l’unico precedente negativo era arrivato contro Matteo Berrettini agli Australian Open 2022.

Shelton sfata il tabù Alcaraz

Per Shelton la vittoria ha invece un sapore ancora più speciale. L’americano non era mai riuscito a battere Alcaraz nei precedenti confronti diretti e lo ha fatto proprio sul palcoscenico di casa. Oltretutto eliminando il detentore del torneo. Nota ancora più entusiasmante, in particolare per il tifosi, è che adesso gli Us Open avranno una semifinale tutta a stelle e strisce. Shelton affronterà infatti il connazionale Frances Tiafoe, con la certezza che uno dei due americani approderà alla finale di New York.