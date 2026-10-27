Economia

Confimprese, a Roma il convegno ‘Gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili per le imprese e le amministrazioni’

di Redazione - 27 Ottobre 2026

(LaPresse) – Gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili rappresentano un investimento per garantire la continuità aziendale e consentire alle imprese di affrontare tempestivamente eventuali difficoltà. È il tema al centro del convegno ‘Gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili per le imprese e le amministrazioni‘, organizzato da Confimprese Italia oggi agli Horti Sallustiani, a Roma, con il patrocinio di Unioncamere e dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma.

“Gli adeguati assetti rappresentano un investimento in continuità aziendale”, sottolinea Domenico Celenza, presidente dell’Ordine dei commercialisti di Frosinone, evidenziando come il confronto tra professionisti e imprese sia fondamentale per approfondire una normativa che, per gli aziendalisti, richiama principi consolidati di organizzazione, gestione e rendicontazione. Un’occasione utile anche per riflettere sul ruolo dei professionisti nella valutazione dell’adeguatezza degli assetti. L’importanza di questi strumenti emerge soprattutto in una fase economica complessa. “Non sono prodromici all’arrivo di una crisi, ma in caso di bisogno tu sai come comportarti e previeni con grande anticipo quello che potrebbe succedere”, afferma Fabio Sbianchi, presidente di Banca Popolare del Frusinate, sottolineando la necessità di aiutare soprattutto le piccole e medie imprese a comprenderne il valore.

Gli assetti devono tuttavia essere calibrati sulle caratteristiche delle singole realtà. “Non è possibile pensare di individuare un modello che possa andar bene per tutte le categorie di imprese, per tutte le categorie di enti”, osserva Raffaele Trequattrini, commissario del Consorzio industriale del Lazio, che richiama anche l’esperienza dell’ente: “Proprio anche grazie a dei modelli organizzativi adeguati che siamo riusciti a venirne fuori”, riferendosi alla fase di crisi attraversata dal Consorzio. Sul ruolo della prevenzione insiste anche Maurizio De Filippo, presidente della Fondazione Telos, secondo cui questi adempimenti costituiscono un nuovo metodo di gestione dell’impresa, necessario per intercettare tempestivamente i momenti di difficoltà e consentire all’azienda di attivarsi con una gestione sana per superare le crisi.