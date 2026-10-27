Politica

Piantedosi alza il livello dell’allerta: “La partita non è chiusa”

Sicurezza, proteste e migrazioni, il ministro rivendica la linea del governo

di Ernesto Ferrante - 27 Ottobre 2026

La tensione nelle piazze non può essere considerata archiviata. È il messaggio lanciato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi intervenendo all’evento “L’Italia dei Territori”, promosso da Sud chiama Nord e Sindaci d’Italia. Per il responsabile del Viminale gli episodi registrati nelle ultime settimane impongono prudenza e vigilanza. “Mi voglio preoccupare del fatto che non è finita lì, dobbiamo mantenere alta l’attenzione anche nei prossimi fine settimana”, ha affermato il ministro, guardando già alle manifestazioni e allo sciopero del 30 ottobre. Piantedosi, tuttavia, ha escluso collegamenti automatici tra le organizzazioni sindacali e le frange più radicali protagoniste delle tensioni di piazza. Secondo il ministro, le strutture sindacali tradizionali hanno finora mantenuto una netta distinzione rispetto ai movimenti più estremi e non vi sono elementi per attribuire allo sciopero finalità estranee alle rivendicazioni dichiarate.

“Fenomeno che supera i confini nazionali”

Nell’analisi del ministro, gli scontri non possono essere letti solo come una manifestazione di dissenso interno contro il governo. “È un fenomeno complesso che non va banalizzato”, ha spiegato, indicando nella mobilitazione di alcune reti giovanili, nell’uso massiccio dei social network e nella capacità di organizzare azioni rapide e diffuse alcuni degli elementi ricorrenti osservati in vari contesti europei. Dal caso francese fino ad altri episodi registrati nel continente, il ministro individua infatti una matrice metodologica simile, fondata sulla diffusione virale delle mobilitazioni e su forme di protesta che, in alcuni casi, degenerano in violenza e destabilizzazione.

Le indagini e il “mondo di contatti” dietro gli scontri

Particolare attenzione è stata dedicata all’inchiesta che ha portato al fermo di Youssef Siher. Il ministro ha invitato a non fermarsi alla sola figura dell’indagato, sostenendo che gli approfondimenti investigativi stiano facendo emergere una rete più ampia di relazioni e contatti. “Le indagini stanno andando avanti”, ha sottolineato, evidenziando come l’analisi degli atti investigativi stia portando alla luce elementi che potrebbero aiutare a comprendere meglio eventuali collegamenti e responsabilità ulteriori. Da qui l’invito alla cautela. Per il Viminale resta da verificare se esistano altre figure interessate a replicare iniziative analoghe e a riproporre dinamiche simili nelle prossime settimane.

Sicurezza e immigrazione: “I risultati parlano”

Respinte le accuse rivolte all’esecutivo sull’eccessivo ricorso a provvedimenti in materia di sicurezza. La risposta è arrivata con una rivendicazione politica senza sfumature. “Rivendico tutto quello che è stato fatto”, ha dichiarato Matteo Piantedosi, sostenendo che il bilancio degli ultimi quattro anni sarebbe testimoniato da una riduzione dei reati, dall’aumento delle assunzioni nelle forze dell’ordine e dai risultati ottenuti sul fronte migratorio. Per il ministro, l’esecutivo avrebbe ridotto gli sbarchi di oltre l’80% e più che raddoppiato i rimpatri, indicatori che per il ministero dell’Interno confermerebbero l’efficacia della strategia seguita dal governo Meloni.

Continuità e stabilità: il messaggio politico al centrodestra

Oltre ai dossier della sicurezza, Piantedosi ha lanciato anche un segnale politico in vista delle future scadenze elettorali. Pur escludendo di considerare scontata una propria conferma al Viminale, il ministro ha insistito sulla necessità di garantire continuità all’impostazione adottata dal governo. “Chiunque sia il prossimo ministro dell’Interno, l’elemento di fondo dovrà essere la continuità”, ha affermato, legando il tema della sicurezza a quello della stabilità politica. Un ragionamento che si intreccia con il messaggio rivolto alle categorie produttive e agli autotrasportatori. Il metodo adottato dall’esecutivo consiste nel distinguere tra il dissenso legittimo di chi lavora e le derive violente che puntano allo scontro. Da qui la difesa dell’azione condotta, presentata come capace di coniugare ordine pubblico, ascolto sociale e visione di lungo periodo.

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