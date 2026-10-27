Torino

Spari in un locale dietro Piazza Vittorio, due feriti: trenta giorni di chiusura

di Redazione - 27 Ottobre 2026

Due uomini feriti da colpi d’arma da fuoco sabato sera all’interno di un locale di via Matteo Pescatore, dietro Piazza Vittorio Veneto. Il Questore di Torino, Massimo Gambino, ha disposto la sospensione della licenza e la chiusura dell’attività per trenta giorni, a partire da oggi.

La notifica è arrivata questa mattina al titolare del bar Baby: licenza sospesa e porte chiuse per un mese. All’origine della decisione c’è quanto accaduto sabato, quando dentro il locale sono partiti alcuni colpi che hanno colpito due clienti. Sul posto sono intervenuti gli agenti impegnati nel servizio “movida” e le Volanti dell’UPGSP, per i primi soccorsi e gli accertamenti.

Dalle verifiche della Divisione PAS sono emersi gli elementi su cui il Questore ha fondato la sospensione: la sicurezza pubblica e l’impatto dell’accaduto sulla zona.

VI.G

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