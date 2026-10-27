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Bonus carburanti, ecco il codice dell’Agenzia delle Entrate

Arriva la comunicazione dell'agenzia, ecco tutto quello che c'è da sapere

di Cristiana Flaminio - 27 Ottobre 2026

Bonus carburanti, c’è il codice. L’Agenzia delle Entrate ha comunicato il “numero” che occorre iscrivere all’interno del modulo F24 per accedere al credito di imposta per l’acquisto di diesel e benzina. Il codice sarà 7082 e dovrà essere iscritto nel campo del modello alla sezione Erario, in corrispondenza delle somme relative alla colonna “importi a credito compensati”. Oppure, se il contribuente dovrà riversare l’agevolazione, dovrà iscrivere le somme tra gli “importi a debito versati”.

Bonus carburanti, ecco il codice dell’Agenzia delle Entrate

Il codice per accedere al credito di imposta in compensazione per i carburanti è stato dunque definito. Ma attenzione, perché l’Agenzia delle Entrate ha tenuto a precisare alcune regole che dovranno essere osservate in maniera rigida. Innanzitutto i termini: i modelli F24 si possono presentare entro il 31 dicembre di quest’anno, unicamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia stessa. Chi non lo farà, rischia di vedersi rifiutare l’operazione di versamento. Occorre, poi, ricordarsi di fare bene i conti. La somma richiesta non potrà essere superiore a quella a cui si ha effettivamente diritto. Altrimenti c’è il pericolo di perdere il beneficio.

Controllare il cassetto fiscale

L’elenco dei beneficiari è naturalmente noto alle istituzioni. Per i contribuenti, verificare l’ammontare massimo che si può richiedere col codice 7082 per il bonus carburanti non sembra particolarmente difficile. Bisognerà, infatti, controllare il proprio cassetto fiscale e verificare lì se la misura è stata riconosciuta ed entro quale importo. Il beneficio è esteso alle imprese che hanno sede legale, o stabile organizzazione, in Italia e che, naturalmente, esercitano l’attività di trasporto.

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