Economia

Confimprese, De Luca: “Fondamentale certezza regole e semplificazione che renda attrattivo sistema Italia”

di Redazione - 27 Ottobre 2026

(LaPresse) – “La politica non riesce a garantire tempi rapidi e, soprattutto, anche certezza in quello che è il mondo delle imprese, perché spesso ci troviamo con dinamiche che sono scollegate con chi ha la necessità di mettere a bilancio i propri investimenti e chi spesso magari perde il proprio tempo su quelle che sono anche approcci ideologici. Oggi è fondamentale avere non solo la certezza di regole, ma soprattutto una strategia di semplificazione che possa rendere attrattivo il sistema Italia”. Così il sindaco di Taormina Cateno De Luca, intervenendo ai microfoni di di LaPresse a margine del convegno ‘Gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili per le imprese e le amministrazioni’, organizzato da Confimprese Italia oggi agli Horti Sallustiani, a Roma, con il patrocinio di Unioncamere e dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma.

L’onorevole sottolinea come “la rivendicazione profonda è questa, ma riguarda anche il mondo delle autonomie locali dove l’approccio con quelle che sono poi il fisco e, soprattutto, il sistema anche dei tributi municipali non mette nelle condizioni anche i sindaci di poter avere garanzie su quelle che sono elementi di bilancio su programmazione strategia”. Per questo motivo, fresco dell’ingresso nel centrodestra con una realtà che unisce il partito dei sindaci d’Italia e Sud chiama Nord, De Luca rivendica come “una delle proposte sulle quali stiamo lavorando, e che farà parte anche della richiesta di inserimento nella prossima agenda di governo, è una strategia di intesa in comune, che è una impostazione concertativa tra i palazzi municipali e il mondo delle imprese, perché dobbiamo sottolineare che qualunque investimento passa attraverso comunque una pianificazione municipale al di là di quelle che sono i grandi asset strategici di competenza regionale e statale”. “Questo è fondamentale perché spesso qualunque investimento si perde sia nella tempistica che nell’efficacia in quella che è una programmazione burocratica che non riesce a mantenere le esigenze e i ritmi di chi è il proponente”, conclude.