Attualità

“Chiunque rubi tutta la tua famiglia verrà uccisa”

A Pomigliano d'Arco cartelli con minacce di morte nel negozio di un esercente cinese

di Giorgio Brescia - 27 Ottobre 2026

Tra gli scaffali cartelli con messaggi minacciosi rivolti a chiunque avesse tentato di rubare la merce in vendita, in un esercizio commerciale di articoli per la casa in via Roma a Pomigliano d'Arco

Pomigliano d’Arco, minacce di morte contro i ladri sugli scaffali: denunciato il titolare. In provincia di Napoli, la prevenzione dei furti all’interno di un’attività commerciale ha valicato ogni limite legale, sfociando in un grave episodio d’intimidazione.

Cartelli di morte

il fatto, all’interno di un negozio di articoli per la casa situato nella centralissima via Roma, una delle arterie principali della città. Il proprietario ha deciso di affrontare la piaga dei taccheggi esponendo direttamente tra gli scaffali alcuni cartelli dal contenuto violento e minatorio.

Sui fogli stampati, collocati in punti ben visibili a tutta la clientela in transito tra i corridoi, si leggeva uno sgrammaticato ma inquietante avviso: «Chiunque rubi tutta la tua famiglia verrà uccisa».

La presenza delle minacce esplicite, estese persino ai parenti di eventuali malintenzionati, ha generato immediata preoccupazione e forte sdegno tra i passanti e gli avventori del punto vendita.

Diversi cittadini, allarmati dalla gravità delle frasi esposte, hanno contattato e allertato le forze dell’ordine.

Il sequestro, la denuncia

Gli agenti della polizia locale sono dunque intervenuti sul posto. Durante i controlli, hanno individuato e rimosso l’intero materiale con le scritte intimidatorie. Poi procedendo al sequestro formale dei fogli come prova del reato.

Il responsabile, un commerciante di 35 anni di nazionalità cinese, è stato identificato e denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Nola. Indicata l’ipotesi di reato di minacce aggravate.

La vicenda sta ovviamente suscitando un acceso dibattito social sulla sicurezza nei negozi e sui limiti della difesa personale.