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Dani Osvaldo in terapia intensiva: cosa è successo

Versa in gravi condizioni all'ospedale di Llavallol in Argentina. Sottoposto a un intervento di urgenza

di Maria Graziosi - 26 Settembre 2026

Dani Osvaldo è finito in terapia intensiva. L’ex attaccante, tra le altre, di Roma, Juventus, Inter e Fiorentina nonché della Nazionale italiana, è stato operato per un gravissimo versamento pleurico a un polmone. Le sue condizioni sono molto serie, resta in prognosi riservata dopo l’intervento medico. Lo riportano i media argentini. L’ex calciatore, ritiratosi ormai da sei anni, a luglio 2020, è ricoverato all’ospedale di Llavallol in Argentina.

Dani Osvaldo in terapia intensiva

Dani Osvaldo è stato operato e si trova in terapia intensiva all’ospedale di Llavallol. Era da giorni che accusava malesseri. Di cui aveva parlato ai famigliari. Nulla, però, faceva presagire ciò che sarebbe potuto accadere. A trovarlo, in gravi condizioni, è stata la sorella. L’ex attaccante è stato soccorso nella sua abitazione a Banfield, città che si trova a quattordici chilometri a sud della capitale argentina di Buenos Aires. È stato sottoposto a un intervento chirurgico ma i medici che lo tengono in cura, per il momento, non hanno ancora rilasciato bollettini ufficiali sulle sue condizioni. L’unica certezza è che sarebbe ancora sotto strettissima osservazione.

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Gli anni degli eccessi

Sono in tanti i tifosi, in Argentina ma pure in Italia, che fanno il tifo affinché Dani Osvaldo esca subito dalla terapia intensiva e ritrovi il suo stato di salute. La sua è una storia di quelle che dovrebbero far riflettere, e molto, attorno alla figura del calciatore e, più in generale, degli sportivi. Una vita di eccessi, poi l’annuncio della depressione e la disintossicazione. Adesso il versamento pleurico.