Politica

Sondaggi politici, Futuro Nazionale vola all’8,8%

Cosa dicono le rilevazioni Ipsos Doxa per Corsera: Fdi resta in testa, in calo Lega e Fi. Giù il Pd

di Lino Sasso - 26 Settembre 2026

Futuro Nazionale sale all’8,8% nei sondaggi politici e incide notevolmente sugli equilibri tra centrodestra e campo progressista. È questo il dato principale della rilevazione di Ipsos Doxa per il Corriere della Sera, analizzata da Nando Pagnoncelli. Fratelli d’Italia si conferma il primo partito, stabile al 26,4%. La Lega arretra dello 0,4% e si ferma al 4,7%, mentre Forza Italia scende al 7,3%, perdendo un punto in un mese.

Nel centrosinistra il Pd scende al 19,5% (-0,6%), mentre il Movimento 5 Stelle resta al 14,5% e Alleanza Verdi e Sinistra al 6,3%. Il movimento più consistente riguarda il partito di Roberto Vannacci, che guadagna 1,7 punti percentuali.

Il confronto tra le coalizioni

La semplice somma dei partiti porta quindi il centrodestra senza Futuro Nazionale al 39,4%, in calo di oltre un punto, contro il 44,5% del centrosinistra allargato.

Ovviamente, la somma aritmetica delle intenzioni di voto non coincide necessariamente con il risultato raggiungibile da coalizioni strutturate. Considerando direttamente gli schieramenti, l’alleanza progressista viene stimata al 43,9%, mentre il centrodestra tradizionale si ferma al 38,7%.

Lo scenario cambia includendo Futuro Nazionale: il centrodestra allargato raggiungerebbe il 45,7%, contro il 45,2% dell’alleanza progressista. Una distanza di appena mezzo punto, che rende il confronto estremamente serrato.

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Il gradimento del governo e dei leader

Il sondaggio registra anche una flessione nel gradimento del governo che scende dal 42 al 40% rispetto a luglio. Quello della presidente del Consiglio Giorgia Meloni passa invece da 42 a 41. Tra i leader arretra Antonio Tajani, che passa da 26 a 24. In controtendenza rispetto alla crescita elettorale del suo partito anche Vannacci, il cui indice personale scende da 21 a 19.