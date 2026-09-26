Economia

Confimprese Italia, premiata Possemato: “Nel Lazio due nuove strutture contro disturbi alimentari”

di Redazione - 28 Settembre 2026

(LaPresse) Donatella Possemato, fondatrice dell’ONV, l’Osservatorio Vita e Natalità, è stata insignita del premio ‘Orizzonti Condivisi’. Il premio, giunto alla seconda edizione, quest’anno è stato inserito all’interno del contesto del congresso per celebrare il trentennale di Confimprese Italia, in corso a Fiuggi dal 25 al 27 settembre. Proprio al presidente onorario di Confimprese Italia, Emmanuele Maria Francesco Emanuele, recentemente scomparso, è infatti dedicata l’edizione di quest’anno di ‘Orizzonti Condivisi’. La direzione del premio, guidata dalla giornalista Manuela Biancospino, ha deciso di conferire il riconoscimento alla dottoressa Possemato sulla base delle seguenti motivazioni: “Un riconoscimento a una visione nella quale salute significa anche accoglienza, accompagnamento e responsabilità verso l’altro, valori che costituiscono una delle espressioni più concrete della solidarietà sulla quale si costruisce una comunità realmente coesa”.

“Io sono veramente molto onorata“, afferma a margine dell’evento la stessa Possemato, sottolineando però come “la cosa che mi fa più piacere è ricevere un premio rispetto alle battaglie che sto portando avanti”. La dottoressa ha ricordato di aver iniziato il proprio percorso nel mondo della sanità affrontando “il problema e il tema della denatalità“, direzionando però oggi la sua attività verso “quelle che sono le patologie dell’età evolutiva, soprattutto concentrate sui disturbi alimentari”. Possemato sottolinea infatti che proprio i disturbi alimentari rappresentano al giorno d’oggi “la seconda causa di morte” e per questo è necessario “attivarci” immediatamente per affrontare il tema. Da qui il suo impegno: “La regione Lazio mi ha accreditato e quindi finalmente apriremo due strutture residenziali per accogliere quei giovani, quelle donne, quegli uomini che purtroppo si stanno lasciando andare”. “Noi abbiamo il compito di portare i giovani, invece, ad un’evoluzione, non ad un’ involuzione”, rimarca la dottoressa, che conclude con un altro riferimento al premio: “Mi dà una grande gioia perché vuol dire che quello che sto facendo è in una buona direzione“.