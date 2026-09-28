Attualità

Murale di Franco Baresi sfregiato davanti a Casa Milan

Dopo i fatti allo Juventus Stadium altro gesto vergognoso a meno di due mesi dalla sua scomparsa

di Marzio Amoroso - 28 Settembre 2026

@ANSAfoto

L’omaggio a una delle più grandi leggende del calcio italiano è stato colpito da un grave atto vandalico. Il murale dedicato a Franco Baresi, realizzato davanti a Casa Milan, è stato deturpato da ignoti a poche settimane dalla scomparsa dello storico capitano rossonero.

Il murale vandalizzato nella notte

L’opera, collocata in piazza Gino Valle davanti alla sede del Milan, è stata trovata con evidenti segni di danneggiamento. Sul volto di Franco Baresi sono comparsi segni realizzati con vernice spray, mentre altre parti del murale mostrano abrasioni e deturpazioni. Lo sfregio ha immediatamente suscitato indignazione tra tifosi e cittadini. L’immagine rappresentava un tributo molto sentito a uno dei simboli più amati della storia rossonera.

Un omaggio a una leggenda del Milan

Il murale era stato realizzato per ricordare Franco Baresi, scomparso il 31 luglio all’età di 66 anni. Per intere generazioni di tifosi, il numero 6 ha incarnato i valori del Milan dentro e fuori dal campo. La sua carriera è stata un esempio di fedeltà sportiva. Ha infatti indossato esclusivamente la maglia rossonera, diventandone capitano e contribuendo ai successi nazionali e internazionali del club. Proprio per questo motivo, il danneggiamento dell’opera ha assunto un significato ancora più doloroso agli occhi dei sostenitori milanisti.

La rabbia dei tifosi

Le fotografie del murale di Franco Baresi vandalizzato hanno rapidamente fatto il giro dei social. In poche ore sono arrivati centinaia di messaggi di protesta e di sostegno. Molti tifosi hanno definito l’accaduto un gesto incomprensibile e offensivo. La contestazione non riguarda soltanto il danno materiale. A colpire è soprattutto il significato simbolico dell’atto. L’opera rappresentava infatti il ricordo di un campione che ha lasciato un segno indelebile nella storia del calcio italiano e del Milan.

L’amarezza dell’autore dell’opera

Grande delusione è stata espressa anche dall’artista che aveva realizzato il murale. Il creatore dell’opera ha manifestato il proprio dispiacere per quanto accaduto, sottolineando come il dolore maggiore non riguardi il lavoro artistico in sé. L’aspetto più difficile da accettare è vedere colpita la memoria di una figura che continua a suscitare emozioni tra gli appassionati di calcio.

Indagini per individuare i responsabili

Dopo la scoperta dello sfregio, l’attenzione si è spostata sull’identificazione degli autori. Le immagini delle telecamere presenti nella zona potrebbero rivelarsi decisive per ricostruire l’accaduto. Il caso ha riacceso il dibattito sulla tutela delle opere commemorative e degli spazi urbani dedicati alle personalità che hanno lasciato un’impronta nella storia della città e dello sport.

Il precedente allo Juventus Stadium

Lo sfregio al murale dedicato a Franco Baresi riporta alla memoria un altro episodio che aveva fatto discutere il mondo del calcio. Durante il minuto di silenzio organizzato per ricordare l’ex capitano rossonero allo Juventus Stadium, una parte dei tifosi presenti sugli spalti aveva scelto di non partecipare al raccoglimento, voltando le spalle al terreno di gioco. Il gesto aveva generato numerose polemiche e reazioni indignate, poiché il tributo era rivolto a uno dei simboli più importanti della storia del calcio italiano.

Leggi tutte le News di Attualità