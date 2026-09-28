Sicurezza

LIVE – Stati generali del personale di pubblica sicurezza organizzato dal SIAP

di Redazione - 28 Settembre 2026

Al via a Rimini il Consiglio Generale Nazionale del SIAP, il Sindacato Italiano Appartenenti Polizia, che da oggi al 30 settembre riunisce gli Stati Generali della sicurezza 2026. Tre giornate di confronto sul ruolo della Polizia di Stato, sulle tutele e le retribuzioni del personale e sugli strumenti dedicati alla sicurezza pubblica e urbana. Sono previsti gli interventi di ministri, sottosegretari, parlamentari e delegazioni delle polizie europee. L’appuntamento coincide con i 40 anni del sindacato, nato nel 1986, e con la ricorrenza di San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato, il 29 settembre.

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