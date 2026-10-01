Torino

Convegno pro Pal il 7 ottobre, la rettrice Prandi prende le distanze

di Redazione - 1 Ottobre 2026

Fa discutere a Torino l’incontro pro Palestina annunciato per il 7 ottobre al Campus Luigi Einaudi dell’Università. L’iniziativa, promossa da Torino per Gaza insieme ad altre realtà, ha come titolo “Tre anni di genocidio, tre anni di resistenza”.

A suscitare polemiche è soprattutto la data scelta, che coincide con il terzo anniversario dell’attacco terroristico degli assassini tagliagole di Hamas in Israele del 7 ottobre 2023.

La rettrice di UniTo, Cristina Prandi, ha preso le distanze dall’appuntamento, precisando che non si tratta di un’iniziativa dell’Università e che non è stata concessa alcuna autorizzazione per l’utilizzo degli spazi del Campus. Anche l’ex sottosegretario Gianni Vernetti è intervenuto chiedendo di vietare l’iniziativa

Prandi ha inoltre definito provocatoria la scelta della data, ricordando come il 7 ottobre sia legato alla memoria delle vittime dell’attacco. L’Ateneo ha informato della situazione le autorità competenti, mentre resta da capire se e dove l’incontro potrà effettivamente svolgersi.

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