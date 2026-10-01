Torino

Schiavitù e violenza sessuale, scoperta “setta” in Val di Susa

di Redazione - 1 Ottobre 2026

I Carabinieri del Comando Provinciale di Torino hanno arrestato un cinquantanovenne considerato responsabile dei reati di riduzione in schiavitu’, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. L’operazione è denominata Asmodeo e i carabinieri hanno scoperto una setta pseudo-spirituale nella bassa Val di Susa. Le indagini sono svolte dal Nucleo Investigativo di Torino con il coordinamento della Procura della Repubblica. Secondo gli investigatori l’uomo, promuovendo corsi di yoga, meditazione e difesa personale, avrebbe avvicinato persone vulnerabili ospitandole all’interno di una comunità da lui gestita dove si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali.

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