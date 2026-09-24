Economia

Ex Ilva, la Corte Ue dice no agli aiuti sull’energia

La decisione dei giudici comunitari: niente sostegni alle imprese in difficoltà

di Maria Graziosi - 24 Settembre 2026

La Corte Ue nega l’applicabilità degli aiuti sul costo dell’energia all’Ex Ilva. Una mazzata, l’ennesima, che arriva dai magistrati, questa volta in sede comunitaria. Secondo i giudici europei, se un’impresa è in difficoltà non può beneficiare delle agevolazioni previste a favore delle aziende energivore, quelle legate a cicli di produzione che consumano in maniera massiccia gas ed elettricità. Qualsiasi deroga, fanno sapere dalla Corte europea, a tali norme violerebbe i principi generali del diritto e, in particolare, quelli legati alla parità di trattamento e alla tutela del legittimo affidamento.

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La Corte Ue nega gli aiuti ex Ilva

Non è una questione di lana caprina. Per i giudici della Corte Ue è evidentemente centrale il fatto che l’ex Ilva sia da annoverare tra le imprese in difficoltà e che, pertanto, non può ottenere gli aiuti per quanto riguarda l’accesso all’energia. Le prescrizioni imposte dalla Commissione sugli Aiuti di Stato in materia di clima, energia e ambiente precisano proprio questo. Niente aziende in difficoltà. E, per tale, si intende ogni impresa che come Acciaierie d’Italia è finita sotto amministrazione straordinaria. Un buco nell’acqua.