Sport

Kimi Antonelli poteva vestire di rosso, ma arrivò un clamoroso no

La Ferrari aveva individuato il talento di Kimi quando era ancora giovanissimo, ma una decisione interna cambiò il suo futuro.

di Gianluca Pascutti - 24 Settembre 2026

@ANSAfoto

La storia di Kimi Antonelli continua a far parlare il mondo della Formula 1. Mentre il giovane talento italiano si sta affermando ai massimi livelli, emerge con sempre maggiore forza un retroscena che riguarda la Ferrari. Un episodio che oggi alimenta inevitabili rimpianti tra i tifosi del Cavallino.

Il talento era già stato individuato

Quando Kimi Antonelli era ancora un ragazzino impegnato nel karting, il suo nome non era affatto sconosciuto negli ambienti Ferrari. Le sue qualità avevano già attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e il giovane era finito nel radar della struttura che seguiva i talenti emergenti. La prospettiva di inserirlo in un percorso di crescita legato a Maranello era concreta. Non si trattava quindi di un interesse superficiale, ma di una valutazione reale su un pilota che già mostrava qualità fuori dal comune.

Il no che cambiò tutto

A fermare l’operazione sarebbe stata una decisione maturata all’interno della Ferrari. Il motivo è stato spiegato nel tempo da diversi protagonisti della vicenda. Kimi Antonelli venne considerato troppo giovane per essere inserito in quel momento nel programma dedicato ai piloti del futuro. La scelta era legata soprattutto alla struttura disponibile all’epoca. La gestione di un ragazzo di appena undici anni richiedeva infatti un percorso specifico che la squadra riteneva di non avere ancora sviluppato completamente. Quella valutazione chiuse di fatto una porta che sembrava aperta.

L’intuizione vincente della Mercedes

Mentre la Ferrari decideva di non procedere, la Mercedes scelse invece una direzione diversa. Il team guidato da Toto Wolff intravide immediatamente il potenziale del giovane talento italiano e investì sul suo percorso. Da quel momento iniziò un lavoro paziente e programmato. Antonelli venne accompagnato nella sua crescita sportiva senza pressioni eccessive, con l’obiettivo di prepararlo gradualmente al grande salto. Una strategia che nel tempo ha dato risultati sempre più evidenti.

Le parole che riaprono il dibattito

Negli ultimi giorni il tema è tornato al centro dell’attenzione dopo nuove dichiarazioni che hanno riacceso il confronto tra tifosi e addetti ai lavori. Secondo la ricostruzione emersa, la Ferrari avrebbe avuto l’opportunità di mettere sotto contratto il futuro campione quando era ancora giovanissimo. La decisione di non affondare il colpo viene oggi vista da molti come una delle occasioni mancate più significative degli ultimi anni. Non mancano però le riflessioni opposte. Alcuni osservatori ritengono infatti che il percorso in Mercedes abbia favorito la crescita del pilota.

La pressione che avrebbe trovato a Maranello

Correre per la Ferrari rappresenta un sogno per qualsiasi pilota italiano. Allo stesso tempo significa convivere con aspettative enormi e con un’attenzione mediatica costante. Un talento giovane come Antonelli avrebbe probabilmente dovuto affrontare una pressione molto diversa rispetto a quella vissuta nella sua fase di formazione. La Mercedes gli ha consentito di maturare lontano dai riflettori più intensi. Questo percorso potrebbe aver contribuito in modo determinante alla sua evoluzione tecnica e mentale.

LEGGI TUTTE LE NEWS DI SPORT