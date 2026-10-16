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Cortei, Meloni: tutti i partiti condannino le violenze senza timidezze

"Bene manifestare ma senza aggressioni"

di Askanews -

Bruxelles, 16 ott. (askanews) – “Di manifestazioni ne ho organizzata a decine, sono sempre contenta quando c’è una mobilitazione ma una cosa diversa è la violenza, le bombe carta, aggredire le forze dell’ordine: dobbiamo essere molto chiari ed essere d’accordo. Sto guardando alcuni commenti dei leader delle forze di opposizione, che chiaramente se la prendono con il governo ma non riescono a dire una parola di condanna delle violenze, delle forze dell’ordine picchiate. Chiedo senza polemizzare a tutte le forze politiche di fare un appello a che ci siano manifestazioni senza violenza. Su questo chiedo chiarezza da parte di tutti: tutte le forze politiche condannino la violenza senza timidezze, è un fatto di responsabilità”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un punto stampa al termine del Consiglio europeo.

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