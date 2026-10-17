Economia

Landini annuncia lo sciopero generale per il 20 novembre

La protesta punta il dito contro i cardini del provvedimento economico predisposto dall'esecutivo

di Giorgio Brescia - 17 Ottobre 2026

Manovra, Maurizio Landini, segretario generale della Cgil annuncia lo sciopero generale per il 20 novembre.

Sciopero generale

Il sindacato guidato da Landini alza lo scontro con l’esecutivo sulla Legge di Bilancio. Il segretario generale della Cgil ha proclamato ufficialmente lo sciopero generale per venerdì 20 novembre.

L’annuncio giunge a poche ore dal via libera del Consiglio dei Ministri alla manovra finanziaria, segnando una spaccatura netta tra le organizzazioni dei lavoratori e il Governo.

“Lo sciopero è un diritto sancito dalla Costituzione” e “lo strumento più solidale che esiste perché quando tu fai sciopero non lo fai solo per difendere i tuoi diritti, ma lo fai anche per estendere quei diritti alle altre persone. E allora io qui mi assumo una responsabilità a nome di tutta la Cgil: il 20 novembre la Cgil proclamerà lo sciopero generale in questo Paese. Ci mettiamo a disposizione di questo processo democratico di cambiamento che rimette al centro il lavoro, i diritti, la giustizia sociale. E posso dire non ci fermerà nessuno, andiamo avanti con forza e con solidarietà”. Così il leader della Cgil dal palco della manifestazione La Via Maestra a piazza del Popolo.

I motivi della mobilitazione

La protesta punta il dito contro i cardini del provvedimento economico predisposto dall’esecutivo.

Risorse ritenute insufficienti

Sotto accusa le misure su sanità, scuola e pubblico impiego, giudicate inadeguate a fronteggiare la perdita del potere d’acquisto e l’impatto dell’inflazione sulle retribuzioni.

Fisco e pensioni

La Cgil contesta l’impostazione della riforma fiscale e le risposte fornite sul tema previdenziale, chiedendo interventi strutturali a tutela dei redditi da lavoro dipendente e dei pensionati.

Braccio di ferro e prospettive

La proclamazione dell’astensione dal lavoro rappresenta la reazione più formale da parte del fronte sindacale al documento contabile dell’esecutivo.

Nei prossimi giorni si definiranno le modalità di adesione delle singole categorie e l’eventuale convergenza di altre sigle sindacali per la giornata di mobilitazione del 20 novembre. Intanto, il testo della Manovra si avvia ad iniziare il proprio iter formale di esame nelle aule parlamentari.