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Torino

In piazza a Torino contro il carovita: apartitici, ma slogan contro Meloni e Vannacci

di Redazione -

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Alcune centinaia di persone convocate sui social da “gruppi di cittadini” si sono riunite oggi  pomeriggio in piazza Castello a Torino. Hanno dato vita a una manifestazione contro il carovita e il caro carburanti L’iniziativa, almeno a detta dei promotori, si definisce “apolitica e apartica”. Sono stati scanditi in piazza slogan contro Vannacci e Meloni. Al raduno anche alcune decine di attivisti dei collettivi studenteschi, dei sindacati di base, dei centri sociali, e dei comitati antifascisti.

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