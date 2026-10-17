Torino

In piazza a Torino contro il carovita: apartitici, ma slogan contro Meloni e Vannacci

di Redazione - 17 Ottobre 2026

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Alcune centinaia di persone convocate sui social da “gruppi di cittadini” si sono riunite oggi pomeriggio in piazza Castello a Torino. Hanno dato vita a una manifestazione contro il carovita e il caro carburanti L’iniziativa, almeno a detta dei promotori, si definisce “apolitica e apartica”. Sono stati scanditi in piazza slogan contro Vannacci e Meloni. Al raduno anche alcune decine di attivisti dei collettivi studenteschi, dei sindacati di base, dei centri sociali, e dei comitati antifascisti.

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