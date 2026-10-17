Politica

Sassi contro gli agenti a Milano, piazza Duomo sotto assedio dei manifestanti

Caos in città durante il corteo contro il carovita: Salvini: "Vigliacchi e criminali"

di Cristiana Flaminio - 17 Ottobre 2026

Milano si trasforma in un campo di battaglia: a piazza Duomo gli scontri tra manifestanti e polizia hanno raggiunto livelli ben oltre ogni soglia di tolleranza. E la violenza, filmata, diventa video e si fa virale. Anche in Lombardia, dopo quello che solo ieri è accaduto a Torino, il corteo si trasforma in un’occasione di scontro. A volto coperto, gli autori delle violenze hanno lanciato sassi contro la polizia in tenuta antisommossa. Ma non basta. Son volati anche grossi secchi e persino transenne all’indirizzo delle forze dell’ordine. E una camionetta dei carabinieri, isolata dal cordone di sicurezza, è finita nel mirino dei lanci coordinati.

Milano contro il carovita tra manifestanti e turisti un campo di battaglia

Un agente è rimasto ferito. Tre manifestanti sono stati fermati dalla polizia a Milano. Le violenze hanno superato il segno. Quando una parte di facinorosi s’è staccata dal resto del corteo, che invece ha proseguito tranquillamente la sua marcia verso il cimitero monumentale, “capolinea” della manifestazione. A piazza Duomo è scoppiato il caos. In mezzo ai turisti che si son ritrovati in una vera e propria battaglia tra facinorosi a volto coperto e forze dell’ordine.

La rabbia della politica

Il deputato di Fdi Riccardo De Corato ha deplorato le violenze che hanno caratterizzato l’azione dei manifestanti in Piazza Duomo a Milano. “Apprendo che oggi intorno alle 15.30 i manifestanti del corteo contro il carovita hanno vigliaccamente preso a sassate la Polizia di stato in via Broletto ferendo anche un agente. Tra gli aggressori, in prima fila, vi erano militanti dei Centri sociali. Vergogna”. La furia di Salvini: “Vigliacchi e criminali! Guerriglia urbana nelle piazze, negozi e auto danneggiati, poliziotti aggrediti. Il Parlamento approvi subito la proposta della Lega: chi organizza una manifestazione o un corteo deve depositare una cauzione economica personale e, in caso di danni a beni pubblici o privati, ne risponde direttamente. Chi rompe, paga”.