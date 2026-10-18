Politica

Cortei a Milano, Meloni accusa e Crosetto: “Devono pagare”

La premier: "Delinquenti", la richiesta del ministro della Difesa. E i giovani di Fi ripuliscono piazza Duomo

di Cristiana Flaminio - 18 Ottobre 2026

Una giornata di paura, delirio e violenza ai cortei di Milano: dopo le proteste, arrivano le durissime reazioni della politica. A cominciare dalla premier Giorgia Meloni che sui social ha tuonato: “Ancora una volta, le donne e gli uomini delle Forze dell’Ordine hanno dovuto affrontare la violenza di delinquenti. Che, anche attraverso gruppi organizzati, sfruttano le manifestazioni per cercare lo scontro e seminare il caos”. Quindi ha concluso: “A tutti loro va la mia piena solidarietà e un ringraziamento sincero. Perché erano lì per tutelare la sicurezza dei cittadini, dei lavoratori, dei commercianti. E di tutte le persone che hanno diritto di vivere la propria città senza paura e senza vederla messa a ferro e fuoco da bande di teppisti”.

Violenza ai cortei di Milano, Crosetto: “Devono pagare”

Il ministro alla Difesa Guido Crosetto, a proposito dell’esplosione di violenza ai cortei di Milano ha chiesto che i danni (e i furti…) siano ripagati dai colpevoli. “Non è mia materia ma penso che andrebbero identificati uno ad uno, tutti, nessuno escluso, gli autori delle distruzioni di questi giorni. E innanzitutto, pro-quota, andrebbero suddivisi su di loro e le loro famiglie tutti i danni, privati e pubblici, che ci sono stati. Alle cose ma soprattutto alle persone”. Su X, poi, il ministro alla Difesa ha aggiunto. “Non capisco infatti perché centinaia di cittadini ed esponenti delle Forze dell’Ordine siano stati chiamati negli anni a risarcire danni a delinquenti. E nessun delinquente sia mai stato chiamato a risarcire un Poliziotto, un Carabiniere, un commerciante, il proprietario di un’auto, un Comune”.

Fi: “Ieri sera i nostri giovani a ripulire”

Dopo i cortei, a Milano son scesi in campo i giovani di Forza Italia per aiutare a ripulire lo sfacelo. Proprio il partito azzurro l’ha reso noto. “Dopo le violenze e le devastazioni che hanno colpito il centro di Milano durante la manifestazione contro il carovita, una delegazione di Forza Italia giovani Lombardia è scesa in piazza duomo per dare un contributo simbolico agli operatori impegnati a ripulire la città”. “Un gesto. – a proseguito il deputato Alessandro Sorte – semplice, ma dal significato forte e preciso. Dimostrare che esiste una generazione educata e responsabile che vuole costruire e non distruggere, che rispetta le istituzioni ed è al fianco di chi ogni giorno lavora per garantire la sicurezza e il decoro delle nostre città”.

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