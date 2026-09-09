Corteo funebre a Oslo per il re di Norvegia Harald V

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Migliaia in strada per l’addio, dietro la bara re Haakon VIII

di Askanews - 9 Settembre 2026

Oslo, 9 set. (askanews) -Il corteo funebre per il re Harald V di Norvegia è partito verso la Cattedrale di Oslo dove alle 13 italiane si terrà la cerimonia religiosa. Lungo il percorso di 1,2 chilometri sono schierati 1.900 soldati provenienti da tutti i rami delle forze armate norvegesi.

La Guardia d’onore reale trasporta il feretro del defunto e amato sovrano. Il corteo procederà molto lentamente – a un ritmo di circa 60 passi al minuto – e vedrà la partecipazione della famiglia reale, compreso re Haakon, seguita dall’auto reale con a bordo la vedova, la regina Sonja.

Seguiranno altri ospiti illustri, tra cui membri di famiglie reali straniere, capi di Stato e primi ministri. Fra le teste coronate sono attesi il principe William, il principe ereditario del Giappone Akishino, il re di Spagna Felipe e il re di Danimarca Frederik. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è uno dei capi di Stato che prenderà parte alle esequie di Harald.

Lungo il percorso sono presenti anche migliaia di cittadini: sono stati inoltre installati dei maxischermi per consentire loro di seguire gli eventi.