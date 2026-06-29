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Tabellone Wimbledon 2026: Sinner ha un piano per dominarlo

Il torneo maschile vede la partecipazione di quasi tutte le principali stelle del circuito mondiale, con l'unica importante defezione dello spagnolo Carlos Alcaraz

di Dave Hill Cirio - 29 Giugno 2026

Jannik Sinner

Wimbledon 2026: il piano di Sinner per dominare il tabellone e la prova Kecmanovic.

Sinner, al via la difesa del titolo sul Centrale contro Kecmanovic

Oggi, alle ore 14:30 italiane, Jannik Sinner fa il suo esordio ufficiale sul Centre Court dell’All England Club. Come da consolidata tradizione, al tennista italiano, in qualità di campione in carica e numero 1 del ranking ATP, spetta l’onore di inaugurare il programma del Campo Centrale nella giornata di apertura del prestigioso torneo dello Slam londinese.

L’azzurro, accreditato della testa di serie numero 1 del tabellone principale, affronta al primo turno il serbo Miomir Kecmanovic, attuale numero 51 del mondo.

I precedenti tra i due tennisti

I precedenti sorridono nettamente a Sinner, che conduce per 4-0 nei confronti diretti complessivi, avendo già superato il rivale proprio sui prati di Wimbledon nell’edizione del 2024. Il torneo maschile vede la partecipazione di quasi tutte le principali stelle del circuito mondiale, con l’unica importante defezione dello spagnolo Carlos Alcaraz, costretto al forfait a causa di un infortunio.

Il tabellone

Sul tabellone di Wimbledon 2026, grandi sfide di resistenza. Nella stessa metà dell’altoatesino è inserito Novak Djoković, potenziale avversario in una spettacolare semifinale, mentre il russo Daniil Medvedev si profila come possibile rivale nei quarti di finale.

Tra le altre grandi teste di serie internazionali spiccano Alexander Zverev, fresco vincitore del Roland Garros, Félix Auger-Aliassime e Tommy Paul. La spedizione italiana maschile si presenta massiccia con sette atleti guidati da Flavio Cobolli (testa di serie n° 9) e Luciano Darderi (n° 14), impegnati rispettivamente contro Navone e Quinn.

Completano il quadro Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci, Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini, atteso dal big match contro Stan Wawrinka.