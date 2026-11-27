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Il 29 gennaio inaugurazione della Biblioteca Luca Beatrice

di Askanews - 27 Novembre 2026

Milano, 27 nov. (askanews) – È stato presentato venerdì 27 novembre 2026 alla Triennale Milano Le Fabbriche del vento, programma ufficiale di Alba Capitale italiana dell’arte contemporanea 2027, promossa dal Ministero della Cultura – Dipartimento per le Attività Culturali – Direzione Generale Creatività Contemporanea e dal Comune di Alba, realizzata dall’Associazione Le Fabbriche del vento per Alba Capitale dell’arte contemporanea 2027.

Costantino D’Orazio, Direttore Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura: “Le capitali dell’arte contemporanea sono un’iniziativa in cui il Ministero della Cultura riesce ad arrivare nelle zone anche in cui meno ci si aspetta di trovare le grandi manifestazioni di livello nazionale. E Alba ha vinto la competizione soprattutto perché è riuscita a fare un progetto con due caratteristiche fondamentali: aver fatto rete con tanti comuni del Roero e Monferrato e aver realizzato un progetto nel quale ci sarà un’eredità fondamentale, alla quale il ministro Giuli ha tenuto particolarmente, cioè la fondazione di una biblioteca dedicata a Luca Beatrice, una biblioteca che si concentrerà ovviamente sui volumi di contemporanea, ma non solo, che sarà quello che ad Alba rimarrà dopo un anno scoppiettante”.

In concomitanza con l’avvio dell’anno di Alba Capitale, il 29 gennaio 2027 verrà inaugurata la Biblioteca Luca Beatrice, grazie alla progettazione partecipata tra Banca del Fare – Fondazione Matrice, Fondazione Circolo dei lettori e il coinvolgimento dei cittadini albesi. Dedicato al critico, saggista e curatore scomparso nel 2025, si tratta di uno spazio di lettura, studio e incontro aperto alla città, situato all’interno della Biblioteca Civica G. Ferrero di Alba. La relazione tra arte, spazio pubblico e comunità trova ulteriore sviluppo nella quarta edizione del progetto Radis, ideato e sostenuto da Fondazione Arte CRT, ente strumentale di Fondazione CRT, in collaborazione con Fondazione CRC, e affidato alla curatrice Marta Papini. Per questa edizione nelle Langhe, un artista di rilievo internazionale è stato invitato a realizzare un intervento site-specific nel Comune di Canale accompagnato da attività educative, mostre e public program, coinvolgendo attivamente abitanti, enti locali e associazioni.

Ha poi concluso D’Orazio: “Il recupero dell’opera di Pinot Gallizio, messa da Maurizio Cattelan e Marta Papini in dialogo con artisti d’avanguardia, porta il lavoro di un artista storico ad incidere ancora nel tempo presente, l’operazione di Francesco Vezzoli su Roberto Longhi, per la cura di Arturo Galansino, spiega bene come lo sguardo sull’arte possa superare le barriere del tempo, e l’accoglienza riservata ai giovani artisti mozambicani è la prova di come le città creative dell’UNESCO – Alba e Maputo – sappiano integrare le differenze geografiche e culturali per produrre nuovo senso”.