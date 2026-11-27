Cronaca

Varese, bare aperte e abbandonate nel cimitero: uno spettacolo indecoroso che riaccende il dibattito sul degrado

di Maria Graziosi - 27 Novembre 2026

Il degrado nei cimiteri è un tema serissimo, in Italia. E, a Cassano Magnago, in provincia di Varese, la questione si fa, se possibile, ancora più spinosa. Come denunciato dalla Prealpina, infatti, sarebbero state letteralmente abbandonate sotto gli occhi di tutti alcune bare. Aperte, lasciate ammonticchiate nei pressi del deposito cimiteriale. Zinco, legno, bambù. Cofani vuoti e distrutti che, in questi giorni, fanno mostra di sé. Facendo scattare un dibattito che, dalle cronache locali, s’è subito allargato a tutto il Paese. Perché i cimiteri, luoghi in cui la pietas, il rispetto per chi non c’è più, dovrebbe essere massima, si ritrovano letteralmente abbandonati a loro stessi?

Il caso di Cassano Magnago

Le foto hanno fatto il giro del web. Le casse vuote, senza (per fortuna!) resti mortali al loro interno, abbandonate alla mercé di chiunque. Pare che si trovino lì dopo alcune operazioni di esumazione che avrebbero interessato 31 loculi. Fatto sta che quella “zona di stoccaggio” è finita sotto gli occhi di tutti. E al centro delle polemiche. Un caso, appunto. Ma il dibattito sui cimiteri resta aperto. Sono anni che i campisanti italiani finiscono al centro delle polemiche.

Cimiteri abbandonati a se stessi?

La domanda è legittima. Come è possibile che basta un piccola ricerca online per leggere, con cadenza quotidiana, di polemiche che arrivano sulla tenuta dei campisanti in ogni angolo del Paese? Le questioni sono tante, si va dalla manutenzione, ordinaria e straordinaria, fino alla sicurezza. I furti sacrileghi sono e restano, in Italia, all’ordine del giorno. In certi casi, portar via manufatti in rame, bronzo o metallo sembra quasi la norma. Eppure c’è chi non si rassegna.

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