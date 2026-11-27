Cronaca

Garlasco, il pc di Alberto Stasi sarebbe stato portato fuori dalla caserma dopo il sequestro

Nuovi interrogativi sulle indagini condotte appena dopo la morte di Chiara Poggi. Accessi non verbalizzati al computer del fidanzato e file scomparsi

di Lino Sasso - 27 Novembre 2026

Nuovi interrogativi sul delitto di Garlasco e, in particolare, sulla gestione del pc di Alberto Stasi. Il computer sul quale l’allora fidanzato di Chiara Poggi stava scrivendo la tesi di laurea, consegnato ai carabinieri, sarebbe stato portato fuori dalla caserma di Garlasco. A quanto pare sarebbe stato trasferito in un edificio privato. A rivelarlo è stata Ore 14 Sera, la trasmissione di Rai 2 condotta da Salvo Sottile. Dall’analisi dei dati informatici emergerebbero inoltre numerosi accessi effettuati nei giorni seguenti. Non tutti sarebbero però stati verbalizzati, nonostante si siano copiati alcuni file ed eseguite altre operazioni. Particolarmente significativo sarebbe quanto accaduto nella notte di Ferragosto. Proprio quel giorno sul dispositivo sarebbero state registrate attività non riportate nei verbali. Sarebbe questo, secondo la ricostruzione televisiva, il momento nel quale il computer potrebbe essere stato trasferito all’esterno della caserma.

I materiali copiati e i file scomparsi dal computer

Resta dunque da chiarire dove si trovasse il dispositivo, chi lo avesse in custodia e per quale ragione l’eventuale trasferimento non fosse stato documentato. Tutto ciò sarebbe avvenuto quando Alberto Stasi non era ancora formalmente indagato. Le anomalie evidenziate dalla trasmissione non si limiterebbero alla notte di Ferragosto. Ulteriori accessi al pc di Stasi sarebbero stati effettuati il 20, il 21 e il 22 agosto. Anche in questo caso con operazioni di copia di materiale che non risulterebbero verbalizzate. Il 29 agosto, invece, sarebbe stato svuotato il cestino del computer. Significativa anche la formale richiesta con la quale l’allora sostituta procuratrice Rosa Muscio chiedeva chiarimenti sulla mancata presenza sul pc di materiali e fotografie precedentemente individuati. Circostanze che sollevano ulteriori interrogativi sulla conservazione dei reperti relativi al caso. Ma anche sull’integrità dei dati informatici acquisiti durante la prima fase delle indagini sul delitto di Garlasco.

La Procura di Pavia indagherebbe anche sul trasferimento del pc

Secondo Ore 14, la Procura di Pavia starebbe approfondendo anche questa vicenda e disporrebbe di diversi elementi, compresi riscontri di natura testimoniale. La gestione del pc di Alberto Stasi rappresenta uno dei passaggi più delicati dell’intera vicenda giudiziaria, considerata la rilevanza degli accertamenti informatici nella ricostruzione dell’alibi dell’ex fidanzato di Chiara Poggi.

Le nuove indiscrezioni riportano quindi ancora una volta l’attenzione sulle modalità con cui furono condotte le prime indagini sull’omicidio di Chiara Poggi e sulla necessità di ricostruire con precisione tutti i passaggi. Compresi quelli relativi alla custodia e all’utilizzo del computer.

Leggi tutte le notizie sul caso di Garlasco