Politica

Il nodo del Mediterraneo e la lezione del realismo

di Alessandro Scipioni - 27 Novembre 2026

Giorgia Meloni ha ammonito sul rischio che l’Ucraina allarghi il conflitto. Al di là del braccio di ferro sui saldi europei e sulle risorse destinati alla coesione, il punto che tocca più da vicino la sicurezza nazionale riguarda proprio l’estensione geografica della guerra. Per l’Italia il Mediterraneo non rappresenta una periferia marginale su cui scaricare tensioni internazionali, bensì lo spazio vitale in cui si concentrano rotte energetiche, equilibri marittimi e fragilità istituzionali già difficili da governare.

Accendere nuove scintille o alimentare pressioni intorno alla Libia, già precaria ed instabile, significa esporsi ad un incendio incontrollabile, che può scatenare scenari inquietanti; a poche centinaia di chilometri dalle nostre coste, in un quadrante che non può reggere ulteriori tensioni.

L’Europa fatica già a sostenere il peso economico e strategico del fronte orientale. In questo scenario assume un significato preciso il tentativo compiuto con il Piano Mattei, che prova a impostare una presenza italiana nel Mediterraneo e in Africa fondata su cooperazione strutturale, infrastrutture ed energia anziché su logiche predatorie o assistenziali. Il problema è che ci vorrà troppo tempo rispetto alle esigenze immediate. Il piano Mattei è la rotta giusta, nel frattempo bisogna pensare altro in maniera audace.

Una linea di realismo che, nella lettura di chi invoca una svolta diplomatica, potrebbe mettere Roma nelle condizioni di favorire anche un percorso negoziale per chiudere il conflitto con la Russia, evitando che l’escalation logori definitivamente gli equilibri europei. Questo dibattito si intreccia inevitabilmente con le scelte storiche degli Stati Uniti e con le diverse sensibilità che dividono l’opinione pubblica occidentale. Opinione che dovrebbe essere cauta nell’invocare il ritorno dei dem, come la panacea di tutti i mali del mondo. I democratici americani sono stati un flagello in politica estera per il mondo.

Da Trump a Carter: la critica all’interventismo dei democratici

Se da un lato l’approccio di Donald Trump viene osservato con attenzione per la sua discontinuità rispetto agli schemi tradizionali, più ironico e irriverente di Jack Nicholson; ma, pur tra interrogativi sulle operazioni più incerte e non portate fino in fondo, come sul dossier iraniano, dall’altro rimane oggettivamente fondata la critica verso una lunga stagione di interventismo delle amministrazioni democratiche.

In quella linea sconsiderata, infatti, si legano in un unico filone l’espansione atlantica e le scelte balcaniche degli anni di Bill Clinton, responsabili di aver alimentato la frattura con Mosca e favorito l’avvicinamento tra Russia e Cina, la gestione delle primavere arabe durante la presidenza Obama con Hillary Clinton e John Kerry, che ha falciato follemente regimi laici aprendo spazi a instabilità e teocrazie, fino al ritiro caotico dall’Afghanistan sotto Joe Biden e, andando ancora più indietro, all’escalation in Vietnam e alla gestione della crisi iraniana durante la presidenza di Jimmy Carter.

È alla luce di queste fratture passate che il richiamo alla prudenza sul Mediterraneo e sulla Libia acquista tutto il suo peso politico. Proteggere la stabilità del mare nostrum, evitare l’allargamento del conflitto ucraino e lavorare per una soluzione diplomatica sostenibile diventano i passaggi decisivi per impedire che vecchi errori strategici producano nuove crisi alle porte dell’Italia.

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