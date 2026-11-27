Giustizia

IN GIUSTIZIA – La legittima difesa e la motivazione della decisione sul caso Roggero

di Francesco Da Riva Grechi - 27 Novembre 2026

La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata sul caso del gioielliere di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, Mario Roggero, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l’assalto al suo negozio il 28 aprile del 2021. Nelle motivazioni della decisione si trova il paradigma della visione del Supremo Collegio in materia di legittima difesa. Si tratta di un tema particolarmente delicato e di importante sensibilità politica. Non a caso gli schieramenti politici si sono significativamente polarizzati. Il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini più volte si è recato al penitenziario di Bollate, vicino Milano, a trovare Roggero, condannato, settantaduenne, in via definitiva, a ben 14 anni e 9 mesi di carcere.

Scrivono i giudici della prima sezione penale della Suprema Corte: “Nessuna mera imprudenza o imperizia nel calcolo del pericolo e dei mezzi di salvezza è stata rinvenuta nell’azione” di Mario Roggero che “con scelta volontaria e cosciente, incanalava la sua azione nei binari di una deliberata aggressione non giustificata dalla necessità della difesa”. Dunque si ritiene incompatibile la causa di giustificazione della legittima difesa in presenza di una scelta “deliberata e cosciente” di agire. Ma perché si esclude? La risposta è più avanti nella motivazione: “Ulteriori contegni sono stati considerati univocamente indicativi del proposito di farsi giustizia da sé, che aveva mosso Roggero. Del resto era stato lo stesso imputato nelle interviste rilasciate dopo il fatto ad affermare che l’iniziativa assunta rappresentava l’unico modo per fermare i rapinatori e assicurarli alla giustizia”.

Dunque lo spauracchio dei giudici è proprio il supposto intento di “farsi giustizia da sé” che avrebbe animato Roggero, escludendo la possibile applicazione della scriminante della legittima difesa. La Cassazione inoltre afferma che “la sentenza impugnata ha correttamente escluso la sussistenza della legittima difesa, reale o putativa, sulla scorta di un prudente apprezzamento della concreta situazione in cui l’imputato era venuto a trovarsi, reputata tale da non legittimare l’insorgenza del convincimento di dover difendere sé o altri da un’ingiusta aggressione e da rendere necessitata azione lesiva”. I giudici scrivono che “Roggero aveva inseguito i rapinatori all’esterno della gioielleria, esplodendo i colpi di pistola in un momento in cui la rapina era ormai conclusa e i malviventi erano intenti a darsi alla fuga”.

E ancora: “la condotta omicida era posta in essere in un momento in cui il pericolo per la vita e l’incolumità personale dei congiunti era ormai venuto meno, come lo stesso imputato aveva nitidamente avuto modo di percepire”. Dunque si è ritenuto che sussistesse il dolo omicidiario pieno operando una scissione tra l’attività che poteva essere svolta all’interno del negozio, in presenza dei familiari e quella effettivamente realizzata all’esterno.

Più di un commentatore ha invece osservato che l’azione era da valutarsi nella sua unità, che i rapinatori potevano benissimo tornare indietro e soprattutto che anche all’esterno permanesse, in capo al gioielliere, la medesima intenzione, di difesa di sé, dei propri beni e della propria famiglia, che oggettivamente si poteva ritenere ci fosse all’interno del suo negozio.

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