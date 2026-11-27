Cultura & Spettacolo

Messico, a Guadalajara un murale di Pinocchio dell’artista italiano Nico Lopez Bruchi

di Redazione - 27 Novembre 2026

(LaPresse)-È stato inaugurato a Guadalajara, in Messico, un murale dell’artista toscano Nico Lopez Bruchi dedicato a Pinocchio. Il murale, che decora da oggi la facciata della Biblioteca Pubblica dello Stato di Jalisco Juan José Arreola, è stato realizzato nell’ambito della 40esima Fiera internazionale del libro (FIL) di Guadalajara, che si svolgerà dal 28 novembre al 6 dicembre, in cui l’Italia è Paese invitato d’onore. Il progetto è stato organizzato dal ministero degli Esteri e dall’Istituto italiano di cultura (IIC) di Città del Messico, con l’intenzione di lasciare una testimonianza tangibile della presenza italiana nella città messicana anche dopo il termine della FIL. All’artista, nell’anno del bicentenario della nascita di Carlo Collodi, è stato chiesto di lavorare su Pinocchio e Lopez Bruchi ha scelto di puntare su una versione ‘dark’ di Pinocchio, proprio come nella versione originale del libro. “Ho voluto interpretare Pinocchio fallimento dopo fallimento. Quello che mi interessava era la sua cessione alle tentazioni e il fatto che per la sua crescita è stato necessario fare esperienze e sbagli, quindi la versione è collegata molto all’aspetto oscuro del Pinocchio originale”, ha raccontato a LaPresse Lopez Bruchi, che ha impiegato circa due settimane per la realizzazione dell’opera.“Parte dei personaggi” del murale “sono stati ripresi da frammenti di pubblicità messicane e alcuni hanno riconosciuto questi dettagli. Per esempio la posizione di Geppetto si ispira a una vecchia pubblicità di un vaccino contro l’antitetanica, c’era questo poster con questo dottore che teneva in braccio un bambino e mi sono rifatto a a quel poster”, ha spiegato ancora l’artista di Volterra. “Sono semplicemente onorato di aver realizzato qui questo murale. Un po’ per il luogo, che veramente mi ha colpito, e un po’ perché il Messico è la Mecca dei murales”, ha detto ancora Lopez Bruchi, “durante il realizzazione di questo murale, essendo dentro una biblioteca pubblica con una affluenza importante di persone, il feedback” è stato “istantaneo”, “sono passati veramente migliaia di ragazzi che applaudivano, che riconoscevano parte della storia”. Al taglio del nastro erano presenti, oltre a Lopez Bruchi, anche diverse autorità.

Fra loro: il direttore dell’IIC di Città del Messico Gianni Vinciguerra; il direttore Centrale per la Promozione dell’Italofonia, la Cultura e i Territori del Maeci, Filippo La Rosa; il presidente della FIL Guadalajara, José Trinidad Padilla López; e il coordinatore della sezione contemporanea della Biblioteca Pubblica dello Stato di Jalisco ‘Juan José Arreola’, Francisco Javier Sanz García. “Pinocchio è un personaggio di racconti per bambini e la storia di Pinocchio ci racconta di un bambino che non vuole studiare. È quindi paradossale che in uno spazio come una biblioteca sia presente Pinocchio, ma solo attraverso la conoscenza lui può passare dall’essere un burattino di legno a diventare un personaggio vivo”, ha detto a LaPresse Sanz García. “La letteratura ti dà la vita e, in una cultura come quella messicana, questa combinazione di morte e vita ci permette di comprendere questo luogo come uno spazio culturale unico nel suo genere”, ha proseguito. “Ci troviamo in uno spazio comune all’interno del Centro Culturale Universitario e condividiamo l’area con una cineteca, che è proprio di fronte, dedicata a Guillermo del Toro, il regista di uno dei film più famosi su Pinocchio”, ha concluso il coordinatore della biblioteca.