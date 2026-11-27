Economia

Transizione 5.0, 197,7 milioni agli “esodati”: come saranno erogati i contributi

di Francesco De Santis - 27 Novembre 2026

Via libera a 197,7 milioni di euro per le imprese rimaste senza credito d’imposta Transizione 5.0 a causa dell’esaurimento delle risorse.

Il decreto, firmato il 22 ottobre e pubblicato oggi, 27 novembre, sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy dopo la registrazione della Corte dei conti, definisce il meccanismo attraverso il quale saranno riconosciuti i contributi. La misura riguarda le imprese che avevano già ricevuto dal GSE la comunicazione di regolarità tecnica dell’investimento, ma alle quali non era stato possibile assegnare il credito d’imposta.

Non si tratta quindi di una riapertura di Transizione 5.0, ma di un intervento mirato sui progetti già valutati e rimasti esclusi per insufficienza delle risorse disponibili.

Le spese interessate riguardano soprattutto gli impianti per l’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, compresi i sistemi di accumulo, oltre alle certificazioni previste dalla disciplina.

Modalità di erogazione del contributo

L’elemento più rilevante riguarda la forma dell’agevolazione. A differenza del credito d’imposta originario, utilizzabile in compensazione, il nuovo contributo sarà erogato direttamente sul conto corrente dell’impresa beneficiaria. Le risorse sono ripartite su tre annualità: 57,7 milioni di euro nel 2026, 80 milioni nel 2027 e 60 milioni nel 2028.

L’erogazione avverrà quindi in quote annuali, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste per ciascun esercizio e fino all’importo dell’agevolazione già riconosciuta dal GSE con riferimento alle medesime spese. Sarà il GSE a trasmettere al Ministero l’elenco delle imprese interessate, con l’indicazione delle spese ammissibili e dell’importo del contributo riconoscibile. Il MIMIT procederà quindi alla pubblicazione dell’elenco dei beneficiari.

Qualora le risorse disponibili non risultassero sufficienti a soddisfare integralmente tutti gli importi riconoscibili, il decreto prevede un riparto proporzionale delle somme.

Domanda di erogazione e verifiche

L’inserimento nell’elenco dei beneficiari non determinerà automaticamente il pagamento. Le imprese dovranno presentare una specifica domanda di erogazione, secondo termini e modalità che saranno definiti con un successivo provvedimento direttoriale.

Lo stesso provvedimento stabilirà la data di apertura della procedura e il termine entro il quale dovrà essere trasmessa la richiesta. Il Ministero renderà inoltre disponibile lo schema della domanda e la documentazione necessaria. Tra gli elementi richiesti figurano i dati dell’impresa e dei titolari effettivi, la conferma della permanenza dei requisiti di ammissibilità, le dichiarazioni relative agli obblighi assicurativi, gli eventuali adempimenti antimafia e antiriciclaggio e l’IBAN intestato al beneficiario.

Prima dell’erogazione saranno effettuate le verifiche previste sulla regolarità della domanda, sull’iscrizione al Registro delle imprese, sul DURC e, ove applicabile, sulla documentazione antimafia. Un aspetto è già definito dal decreto: la mancata presentazione della domanda entro il termine che sarà stabilito dal provvedimento direttoriale comporterà la decadenza dal beneficio.

Con la pubblicazione del decreto, dunque, l’architettura dell’intervento è ormai delineata. Per le imprese interessate resta da attendere l’ultimo passaggio operativo: il provvedimento che definirà apertura, scadenza e modalità di presentazione delle domande.

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