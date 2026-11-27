Cronaca

Famiglia nel bosco, sanzionata assistente sociale. Pillon attacca, i legali di D’Angelo: “Rettifichi”

di Cristiana Flaminio - 27 Novembre 2026

Nel caso della Famiglia nel Bosco si torna a parlare dell’assistente sociale Veruska D’Angelo e la diatriba ora si fa totale. Già, perché Simone Pillon, legale che rappresenta Nathan Trevallion e Catherine Birmingham nel procedimento sull’affidamento dei tre figli, ha commentato la sospensione per settanta giorni a carico di una delle assistenti sociali coinvolte nel caso. “La sanzione disciplinare conferma quanto sostenuto dalla difesa: le informazioni trasmesse al Tribunale per i minorenni dell’Aquila non sarebbero state sempre oggettive”.

Famiglia nel Bosco, l’assistente sociale sospesa 70 giorni

“La narrazione di una famiglia non adeguata è più frutto di una interpretazione ideologica che di riscontri oggettivi”, ha dichiarato Pillon. Secondo cui, adesso, c’è da sperare in un atteggiamento diverso da parte degli operatori e degli assistenti rispetto alla famiglia Trevallion. “Per i genitori è motivo di speranza apprendere che il sistema giudiziario e amministrativo del nostro Paese sia stato capace, pur con tempi lunghi, di sanzionare gli abusi. Ora tocca al tribunale prendere atto di quanto avvenuto e decidere il rientro definitivo dei bambini”.

La replica dell’avvocato della professionista

A Pillon ha replicato Luca Bauccio, legale difensore di Veruska D’Angelo. “Stupisce constatare come un avvocato utilizzi provvedimenti che non conosce per trarre un vantaggio per le sue tesi, pienamente smentite in sede giudiziaria”. E ancora: “Basandosi su fonti non meglio precisate, sostiene che Veruska D’Angelo sarebbe stata sanzionata ’per le numerose violazioni del codice deontologico’ avendo causato ’grave nocumento’, e si spinge ad affermare che le informazioni trasmesse al Tribunale per i minorenni dell’Aquila ’non siano state sempre oggettive’, costituendo ’una interpretazione ideologica’ e addirittura parla di ’sanzionare gli abusi”. Ebbene, assicura il legale, “si tratta di affermazioni totalmente destituite di fondamento: il Consiglio territoriale di disciplina ha infatti espressamente accertato l’assoluta assenza di comportamenti parziali, discriminatori, ideologici o dannosi, riconoscendo al contrario la sua piena correttezza professionale”.

“Pillon rettifichi”

La richiesta di Bauccio al collega Pillon è netta: “Se è legittimo che un difensore sostenga le proprie tesi – avverte Bauccio – è altrettanto doveroso che esse si fondino su dati reali e su atti effettivamente letti, senza danneggiare la reputazione delle persone e svilire il proprio ruolo riportando notizie non verificate e formulando frasi gravissime per la dignità delle persone coinvolte”. E conclude: “Invito pertanto l’avvocato Pillon a rettificare quanto affermato: le sue dichiarazioni ledono la reputazione della dottoressa D’Angelo e tentano di delegittimare le decisioni del Tribunale per i minorenni attraverso la lettura distorta di un provvedimento disciplinare che, ripeto, afferma l’esatto contrario di quanto lui, pur usando il condizionale, gli attribuisce”.

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