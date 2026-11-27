Esteri

Tajani replica a Zelensky: “Nessun coordinamento su attacco in Libia”

di Pietro Pertosa - 27 Novembre 2026

Antonio Tajani smentisce Volodymyr Zelensky: “Non c’è stato alcun coordinamento” in merito all’operazione ucraina in Libia. Il vicepremier ha risposto così al presidente dell’Ucraina secondo cui le forze di Kiev “non attaccano mai” senza prima coordinarsi con gli alleati. L’operazione in Nord Africa ha, di fatto, aperto la possibilità di un nuovo fronte della guerra nel Mediterraneo. Esponendo i Paesi come l’Italia che si ritrovano vicini alle aree in cui si verificano i fatti.

Tajani: “Zelensky non dice il vero”

Le parole di Antonio Tajani sono state nette. “Non c’è mai stato alcun coordinamento, l’ha detto anche il ministro degli Esteri dicendo che in futuro parleranno con gli alleati”. E quindi ha aggiunto. “Nessuno di noi era stato informato, nessuno sapeva alcunché di quello che stavano facendo gli ucraini in Libia. Quindi – ha sentenziato – non è vero quello che ha detto Zelensky”. Frasi che suonano significative e sanciscono una crepa tra i Paesi alleati.

Le reazioni della politica

La replica di Tajani a Zelensky ha innescato, come era facilmente prevedibile, il dibattito politico. Il caso rischia di ampliarsi. Perché Meloni, per prima, aveva criticato l’operazione. Il presidente ucraino aveva replicato dicendo di essersi coordinato con gli alleati. Circostanza, ora, smentita da Tajani. “Chi mente, il governo Meloni o Zelensky?” s’è chiesto il verde Angelo Bonelli. Che ha spiegato: “Delle due l’una: o il governo era informato e oggi non dice la verità, oppure un’operazione militare si è svolta nel Mediterraneo, davanti alle coste libiche, senza che l’Italia ne sapesse niente. In entrambi i casi è un fatto gravissimo”.

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