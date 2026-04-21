Politica

Crans Montana, Meloni tuona: “Scioccata dalle richieste di soldi dell’ospedale”

Il post della premier: "Sarebbe ripugnante che i costi ricadano sulle vittime"

di Maria Graziosi - 21 Aprile 2026

Meloni è una furia: dopo l’arrivo delle fatture dall’ospedale di Sion alle famiglie delle vittime italiane della tragedia di Crans Montana, la premier interviene sui social. E tuona: “Sono rimasta scioccata dalla notizia delle fatture da decine di migliaia di euro inviate da un ospedale svizzero alle famiglie di alcuni ragazzi coinvolti nel rogo di Capodanno a Crans-Montana”, ha detto Meloni. Una questione che mette insieme l’esosità delle richieste insieme alla loro più palmare inopportunità.

Meloni a valanga dopo Crans Montana

“Un ospedale di Sion è arrivato addirittura a chiedere oltre 70 mila euro per poche ore di ricovero. Un insulto, oltre che una beffa, che solo una disumana burocrazia poteva produrre”, ha tuonato la premier italiana. Che ha aggiunto: “Ho parlato con il nostro Ambasciatore: le autorità svizzere hanno assicurato che si è trattato di un errore, e che le famiglie non dovranno pagare nulla”. Già è qualcosa. Il guaio, però, è che il danno (non solo d’immagine) è fatto.

“Teniamo alta l’attenzione”

Meloni ha riferito di aver “chiesto all’Ambasciatore di tenere altissima l’attenzione su questo tema, perché sarebbe ripugnante che costi del genere possano ricadere sulle vittime o sull’Italia”. E quindi la mano tesa: “Il Governo italiano rinnova la propria solidarietà ai ragazzi rimasti coinvolti e alle loro famiglie, e continuerà a fare tutto quello che è necessario per fare luce sulla tragedia e accertare le responsabilità”. Insomma, l’ennesimo capitolo (vergognoso) della tragedia di Crans Montana induce la Meloni ad alzare la voce. Una vicenda che ha indignato un Paese intero (l’Italia, va da sé) e che rappresenta un nuovo (e non certo commendevole) punto di una tragedia a cui si unisce la farsa della burocrazia sanitaria.