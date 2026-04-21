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Vasco Rossi sogna un maxi-evento da 500.000 persone per i 50 anni di carriera

Vasco Rossi vuole davvero un maxi-evento da 500.000 persone, legato ai 50 anni di carriera, diverso da Modena Park

di Gianluca Pascutti - 21 Aprile 2026

Vasco Rossi ha acceso la fantasia del pubblico annunciando la volontà di organizzare un evento unico, una grande festa da oltre 500.000 persone, pensata per celebrare i 50 anni di carriera. Non si tratta di un semplice concerto, ma di un progetto speciale, diverso dai tour tradizionali e distinto anche dalle sue imprese passate come Modena Park.

Un’idea chiara: “una festa diversa, per molte più persone”

Nelle sue comunicazioni ufficiali Vasco ha parlato esplicitamente del desiderio di creare “una festa diversa”, aperta a “molte più persone” e con un pubblico potenziale superiore alle 500.000 presenze. L’artista ha anche sottolineato che l’evento dovrebbe durare “più di una notte”, lasciando intendere un format esteso, qualcosa di più vicino a un raduno musicale prolungato che a un singolo live. Questa impostazione rende il progetto un unicum nel panorama italiano, non un semplice concerto celebrativo, ma una vera esperienza collettiva pensata per abbracciare l’intera comunità dei fan del Kom.

Location e data

Ad oggi, l’unico elemento certo è la volontà di Vasco Rossi e del suo entourage di dare forma a questo evento. Lo stesso artista ha spiegato che si sta ancora “cercando un’area adatta”, confermando che non esiste ancora una location ufficiale né una data definita. Non risultano annunci formali su città, area ospitante o calendario preciso. È quindi corretto parlare di progetto in fase di studio, non di evento già calendarizzato. Anche gli aspetti legati alla vendita dei biglietti, alla capienza autorizzata e alla logistica restano, per ora, sul piano delle ipotesi operative.

Non sarà un “Modena Park 2”, ma qualcosa di diverso

Vasco ha escluso l’idea di replicare Modena Park, definito più volte come un momento irripetibile. Il nuovo evento non nasce per rivivere il passato, ma per segnare un’altra epocale tappa della sua storia. L’obiettivo è costruire una festa diversa nella forma, nella durata e nella partecipazione, pur restando nel solco del grande rock dal vivo che lo ha reso un riferimento assoluto.

Una sfida senza precedenti per la musica live in Italia

Un raduno da oltre 500.000 persone rappresenterebbe una sfida organizzativa enorme, servirebbero spazi giganteschi, infrastrutture adeguate per viabilità, sicurezza, servizi e accoglienza. Proprio per questo i tempi di progettazione sono lunghi e complessi. Oggi sappiamo che Vasco Rossi vuole davvero un maxi-evento da 500.000 persone, legato ai 50 anni di carriera, diverso da Modena Park. Per ora resta ancora un sogno dichiarato, che si sta lentamente trasformando in progetto. D’altronde dal Kom ci si può aspettare di tutto. Intanto godiamoci questo nuovo Tour “VASCO LIVE 2026” che inizierà il 29 maggio con il soundcheck dedicato al fan club allo Stadio Romeo Neri di Rimini.