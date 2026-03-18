Sport

Cremonese, via Nicola: pronto Giampaolo

L'esonero sarebbe questione di ore, il ritorno del mister, la sfida per la salvezza

di Pietro Pertosa - 18 Marzo 2026

Marco Giampaolo è vicino al ritorno in panchina: la Cremonese è vicinissima all’esonero di Davide Nicola. L’allenatore paga la crisi di risultati dei grigiorossi che, dopo un inizio di tutto rispetto, hanno iniziato a rallentare e a perdere quota in classifica fino a ritrovarsi, adesso, al terzultimo posto. Con la squadra in piena lotta salvezza, e dopo la roboante sconfitta patita in casa contro la Fiorentina, che s’è aggiudicata così uno scontro diretto, la società è pronta a un ribaltone tecnico.

Giampaolo verso la Cremonese

Sarebbe tutto fatto, mancherebbe solo l’ufficialità. Marco Giampaolo potrebbe presto sedere sulla panchina della Cremonese. Per gli annunci, a quanto pare (e come riferisce Sky) c’è tempo. Se ne parlerà, dicono quelli che la sanno lunga, non prima del pomeriggio. Davide Nicola lascerà la squadra e il suo successore potrebbe firmare un accordo che lo terrà vincolato al club lombardo fino al mese di giugno del prossimo anno. Poco più di un anno di contratto per salvare, in poco più di un paio di mesi, i grigiorossi dalla retrocessione.

Il ritorno dopo più di dieci anni

Per Marco Giampaolo, con la Cremonese, sarebbe un ritorno. A distanza di poco più di un decennio. Era la stagione 2014/15 e i lombardi militavano allora in Serie C. Fu chiamato a sostituire Mario Montorfano, bandiera da giocatore dei grigiorossi, direttamente da un’altra bandiera del club, Luigi Simoni, che quell’anno assunse la presidenza della società. Fu un’annata di transizione, dopo il fallimento – l’anno precedente – dei tentativi di promozione in B. Quella stessa B che, allora, era un sogno oggi è un incubo.