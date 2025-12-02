Sport

Jamie Vardy prende a pallonate il bel gioco

Il Bologna gioca con la difesa alta e ne busca tre, la seconda giovinezza dell'eroe di Leicester

di Paolo Diacono - 2 Dicembre 2025

Il buon vecchio Jamie Vardy prende a pallonate il bel gioco del Bologna. La Cremonese vince al Dall’Ara e si rilancia in chiave salvezza. Tranquilla. Anzi, tranquillissima. La squadra di Davide Nicola, il “mago” delle salvezze impossibili, non è al centro dei riflettori. Procede sott’acqua. Le luci sono tutte, e non potrebbe essere altrimenti, per le altre piccole che studiano da grandi. Per il Como, che di piccolo ormai ha ben poco. Per lo stesso Bologna che sognava una vittoria capace di riportarla a un punto dalla vetta.

Jamie Vardy, a working class hero

Ma i rossoblù di Vincenzo Italiano hanno osato un po’ troppo. La solita difesa altissima contro uno squalo come lui. Un peccato di hybris. Imperdonabile. E, difatti, Vardy non ha perdonato l’ambizioso Bologna. Una doppietta ha sancito il trionfo per 3-1 dei grigiorossi in terra emiliana. Una lezione che i felsinei, se davvero sognano da grandi, dovranno imparare e applicare al più presto. Va bene l’idea, va bene il bel gioco e lo spettacolo. Ma davanti a un eroe proletario, a working class hero come Vardy, che più invecchia e meglio segna, c’è poco da cincischiare.

La rivincita di Gianni Brera

Sarà un campionato, dicono, emozionante. Perché siamo alla 13esima giornata e non c’è un padrone. C’è un mischione davanti. Il Bologna, pur perdendo, non perde il treno della vetta. Che dista solo quattro punti. In cima ci sono Milan e Napoli, cioè Allegri e Conte. Il Demone Max e l’agghiacciato Andonio. Non proprio due provetti spadaccini del calcio champagne. Sarà un campionato che sancirà il ritorno del vecchio gioco. E forse la presenza di Jamie Vardy, icona romantica al Leicester e adesso nella provincia cremonese, potrà ricordare agli allenatori che l’importante non è il possesso palla. Ma far gol. In contropiede, sfruttando spietatamente le difficoltà e gli sbagli avversari. Come piacerebbe a Gianni Brera.